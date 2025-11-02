'अगर चीन ने ताइवान पर हमला किया तो...', चिनफिंग से मुलाकात के कुछ दिन बाद ट्रंप की खुली धमकी

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रंप ने कहा कि चीन के राष्ट्रपति शी चिनफिंग समझते हैं कि अगर चीन ने ताइवान पर हमला किया तो उसके क्या परिणाम होंगे। हालांकि, उन्होंने यह साफ नहीं बताया कि अमेरिका ऐसी स्थिति में ताइवान की रक्षा करेगा या नहीं।

यह बयान ट्रंप ने CBS न्यूज के कार्यक्रम '60 Minutes' में दिए इंटरव्यू के दौरान दिया। जब ट्रंप से पूछा गया कि अगर चीन ताइवान पर सैन्य कार्रवाई करता है तो क्या वे अमेरिकी सेना को भेजेंगे? इस पर जवाब देते हुए ट्रंप ने कहा, "जब ऐसा होगा तब आपको पता चल जाएगा। शी चिनफिंग जवाब जनते हैं।"

ट्रंप ने कहा- रहस्य का नहीं करेंगे खुलासा ट्रंप ने आगे कहा कि वे अपनी रणनीति का खुलासा नहीं कर सकते। उन्होंने कहा, "मैं अपने रहस्य नहीं बता सकता। दूसरी तरफ वाले लोग जानते हैं।" ट्रंप ने बताया कि साउथ कोरिया में हुई उनकी चिनफिंग से मुलाकात में ताइवान का मुद्दा कभी चर्चा में नहीं आया।

बता दें, यह दोनों नेताओं की 6 साल बाद पहली आमने-सामने मुलाकात थी। ट्रंप ने दावा किया कि शी और उनके करीबी लोग खुले तौर पर कह चुके हैं कि जब तक ट्रंप राष्ट्रपति हैं वे कुछ नहीं करेंगे, क्योंकि वे नतीजों को जानते हैं।