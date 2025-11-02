Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    'अगर चीन ने ताइवान पर हमला किया तो...', चिनफिंग से मुलाकात के कुछ दिन बाद ट्रंप की खुली धमकी

    By Prince Gourh Edited By: Prince Gourh
    Updated: Sun, 02 Nov 2025 11:00 PM (IST)

    अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि शी चिनफिंग जानते हैं कि ताइवान पर हमले के क्या परिणाम होंगे। उन्होंने यह साफ़ नहीं किया कि अमेरिका ताइवान की रक्षा करेगा या नहीं। ट्रंप ने अपनी रणनीति का खुलासा करने से इनकार किया। उन्होंने बताया कि कोरिया में हुई मुलाकात में ताइवान का मुद्दा नहीं उठा। अमेरिका 'वन चाइना पॉलिसी' का पालन करता है।

    prefferd source google
    Hero Image

    चिनफिंग से मुलाकात के कुछ दिन बाद ट्रंप की खुली धमकी (फाइल फोटो)

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रंप ने कहा कि चीन के राष्ट्रपति शी चिनफिंग समझते हैं कि अगर चीन ने ताइवान पर हमला किया तो उसके क्या परिणाम होंगे। हालांकि, उन्होंने यह साफ नहीं बताया कि अमेरिका ऐसी स्थिति में ताइवान की रक्षा करेगा या नहीं।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    यह बयान ट्रंप ने CBS न्यूज के कार्यक्रम '60 Minutes' में दिए इंटरव्यू के दौरान दिया। जब ट्रंप से पूछा गया कि अगर चीन ताइवान पर सैन्य कार्रवाई करता है तो क्या वे अमेरिकी सेना को भेजेंगे? इस पर जवाब देते हुए ट्रंप ने कहा, "जब ऐसा होगा तब आपको पता चल जाएगा। शी चिनफिंग जवाब जनते हैं।"

    ट्रंप ने कहा- रहस्य का नहीं करेंगे खुलासा

    ट्रंप ने आगे कहा कि वे अपनी रणनीति का खुलासा नहीं कर सकते। उन्होंने कहा, "मैं अपने रहस्य नहीं बता सकता। दूसरी तरफ वाले लोग जानते हैं।" ट्रंप ने बताया कि साउथ कोरिया में हुई उनकी चिनफिंग से मुलाकात में ताइवान का मुद्दा कभी चर्चा में नहीं आया।

    बता दें, यह दोनों नेताओं की 6 साल बाद पहली आमने-सामने मुलाकात थी। ट्रंप ने दावा किया कि शी और उनके करीबी लोग खुले तौर पर कह चुके हैं कि जब तक ट्रंप राष्ट्रपति हैं वे कुछ नहीं करेंगे, क्योंकि वे नतीजों को जानते हैं।

    क्या है वन चाइना पॉलिसी?

    बता दें, अमेरिका लंबे समय से 'वन चाइना पॉलिसी' का पालन करता है, यानी वह बीजिंग को मान्यता देता है, लेकिन ताइवान की आत्मरक्षा के लिए हथियार उपलब्ध कराता है। दोनों नेताओं ने अपनी मुलाकात में ताइवान को नजरअंदाज कर व्यापारिक मतभेदों को सुलझाने पर ध्यान दिया।

    रूस ने पानी में उतारा प्रलयकारी ड्रोन से लैस परमाणु पनडुब्बी, मिटा सकता है एक पूरा देश