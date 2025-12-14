ट्रंप ने इमिग्रेशन नियम किए और सख्त, पुरानी तस्वीरों पर लगाई रोक; किस पर पड़ेगा ज्यादा असर?

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। अमेरिका ने इमिग्रेशन प्रक्रिया को और सुरक्षित बनाने के लिए एक बड़ा कदम उठाया है। US सिटिजनशिप एंड इमिग्रेशन सर्विसेज (USCIS) ने इमिग्रेशन फॉर्म में इस्तेमाल होने वाली तस्वीरों के नियम सख्त कर दिए हैं। नए नियमों के तहत अब बहुत पुरानी तस्वीरें मान्य नही होंगी, ताकि पहचान से जुड़ी धोखाधड़ी को रोका जा सके।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

USCIS के मुताबिक, अब तीन साल से ज्यादा पुरानी फोटो किसी भी आवेदन में स्वीकार नहीं की जाएगी। इसके अलावा, आवेदक खुदसे जो फोटो जमा करते हैं उन्हें भी खारिज किया जाएगा। केवल वही तस्वीरें मान्य होंगी जो USCIS या उसके अधिकृत सेवा केंद्रों द्वारा ली गई हो।

किन मामलों में 10 साल पुरानी तस्वीरें थी मान्य ? पहले कुछ मामलों में 10 साल तक पुरानी तस्वीरों को दोबारा इस्तेमाल की अनुमति थी, खासकर उन आवेदनों में जिनमें नए बायोमेट्रिक्स जरूरी नहीं होते थे। यह ढील कोरोना महामारी के दौरान दी गई थी, जब आमने-सामने की प्रक्रिया सीमित थी।

USCIS ने बताया कि इस वजह से कई बार ऐसे आवेदन भी आए जिनमें 20 साल से ज्यादा पुरानी तस्वीरें इस्तेमाल की गई। महामारी के बाद फोटो की वैधता सीमा 10 साल तय की गई थी, लेकिन अब एजेंसी का कहना बै कि यह अवधि भी बहुत लंबी है।

क्या है नया नियम ? नए मानक के अनुसार, किसी पुरानी फोटो को तभी दोबारा इस्तेमाल किया जा सकेगा जब वह अधिकतम 36 महीने पहले किसी बायोमेट्रिक सर्विस अप्वॉइंटमेंट (BSA) में ली गई हो। यह नियम लगभग सभी इमिग्रेशन लाभ से जुड़े आवेदनों पर लागू होगा।

हालांकि, कुछ फॉर्म ऐसे हैं जिनमें हर हाल में नए बायोमेट्रिक्स और नई फोटो जरूरी होगी। इनमें नागरिकता आवेदन (Form N-400), सिटिजनशिप सर्टिफिकेट (Form N-600), ग्रीन कार्ड बदलने का आवेदन (Form I-90) और स्टेटस एडजस्टमेंट आवेदन (Form I-485) शामिल हैं।