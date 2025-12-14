Language
    ट्रंप ने इमिग्रेशन नियम किए और सख्त, पुरानी तस्वीरों पर लगाई रोक; किस पर पड़ेगा ज्यादा असर?

    By Prince Gourh Edited By: Prince Gourh
    Updated: Sun, 14 Dec 2025 03:56 PM (IST)

    अमेरिका ने इमिग्रेशन प्रक्रिया को सुरक्षित बनाने के लिए नियमों को सख्त किया है। USCIS के अनुसार, इमिग्रेशन फॉर्म में अब तीन साल से ज्यादा पुरानी तस्वी ...और पढ़ें

    Hero Image

    अमेरिका में इमिग्रेशन नियम सख्त 3 साल से पुरानी फोटो अब मान्य नहीं (फाइल फोटो)

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। अमेरिका ने इमिग्रेशन प्रक्रिया को और सुरक्षित बनाने के लिए एक बड़ा कदम उठाया है। US सिटिजनशिप एंड इमिग्रेशन सर्विसेज (USCIS) ने इमिग्रेशन फॉर्म में इस्तेमाल होने वाली तस्वीरों के नियम सख्त कर दिए हैं। नए नियमों के तहत अब बहुत पुरानी तस्वीरें मान्य नही होंगी, ताकि पहचान से जुड़ी धोखाधड़ी को रोका जा सके।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    USCIS के मुताबिक, अब तीन साल से ज्यादा पुरानी फोटो किसी भी आवेदन में स्वीकार नहीं की जाएगी। इसके अलावा, आवेदक खुदसे जो फोटो जमा करते हैं उन्हें भी खारिज किया जाएगा। केवल वही तस्वीरें मान्य होंगी जो USCIS या उसके अधिकृत सेवा केंद्रों द्वारा ली गई हो।

    किन मामलों में 10 साल पुरानी तस्वीरें थी मान्य?

    पहले कुछ मामलों में 10 साल तक पुरानी तस्वीरों को दोबारा इस्तेमाल की अनुमति थी, खासकर उन आवेदनों में जिनमें नए बायोमेट्रिक्स जरूरी नहीं होते थे। यह ढील कोरोना महामारी के दौरान दी गई थी, जब आमने-सामने की प्रक्रिया सीमित थी।

    USCIS ने बताया कि इस वजह से कई बार ऐसे आवेदन भी आए जिनमें 20 साल से ज्यादा पुरानी तस्वीरें इस्तेमाल की गई। महामारी के बाद फोटो की वैधता सीमा 10 साल तय की गई थी, लेकिन अब एजेंसी का कहना बै कि यह अवधि भी बहुत लंबी है।

    क्या है नया नियम?

    नए मानक के अनुसार, किसी पुरानी फोटो को तभी दोबारा इस्तेमाल किया जा सकेगा जब वह अधिकतम 36 महीने पहले किसी बायोमेट्रिक सर्विस अप्वॉइंटमेंट (BSA) में ली गई हो। यह नियम लगभग सभी इमिग्रेशन लाभ से जुड़े आवेदनों पर लागू होगा।

    हालांकि, कुछ फॉर्म ऐसे हैं जिनमें हर हाल में नए बायोमेट्रिक्स और नई फोटो जरूरी होगी। इनमें नागरिकता आवेदन (Form N-400), सिटिजनशिप सर्टिफिकेट (Form N-600), ग्रीन कार्ड बदलने का आवेदन (Form I-90) और स्टेटस एडजस्टमेंट आवेदन (Form I-485) शामिल हैं

    USCIS ने क्यों कड़े किए नियम?

    USCIS ने यह भी साफ किया है कि भले ही कोई पुरानी फोटो नियमों के तहत योग्य हो, फिर भी एजेंसी किसी भी मामले में नई फोटो मांग सकती है। एजेंसी का कहना है कि समय के साथ व्यक्ति का हुलिया काफी बदल सकता है, जिससे सही पहचान और जांच में दिक्कत आती है। इसी कारण पुराने नियमों को USCIS अब अपनी सुरक्षा जांच के लिए अपर्याप्त मान रहा है।

