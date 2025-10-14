'मेरे बाल गायब कर दिए', टाइम मैगजीन के कवर पर छपी अपनी फोटो देख भड़क गये ट्रंप

Language
    By Digital Desk Edited By: Garima Singh
    Updated: Tue, 14 Oct 2025 08:21 PM (IST)

    अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 'टाइम मैगजीन' के कवर पेज पर छपी अपनी तस्वीर की आलोचना की है। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा कि यह अब तक की सबसे खराब फोटो है, जिसमें उनके बाल गायब कर दिए गए हैं और सिर के ऊपर एक अजीब मुकुट दिखाया गया है। ट्रंप ने नीचे से ली गई तस्वीरों पर भी आपत्ति जताई। यह कवर फोटो ऐसे समय में आई है, जब उन्हें गाजा युद्धविराम का श्रेय दिया जा रहा है।

    ट्रंप ने 'टाइम' कवर फोटो को बताया घटिया

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रंप अपने एक बयान को लेकर फिर चर्चा में हैं। दरअसल इस बार ट्रंप ने 'टाइम मैगजीन' पर छपी अपनी कवर इमेज को लेकर आलोचना की है। मैगजीन में छपी अपनी स्टोरी की थोड़ी-बहुत तारीफ करते हुए ट्रंप ने कहा कि कवर पेज पर छपी उनकी फोटो अब तक की सबसे घटिया फोटो है।

    ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर लिखा, "उन्होंने मेरे बाल गायब कर दिए साथ ही उन्होंने मेरे सिर के ऊपर कुछ तैरता हुआ दिखा जो तैरते हुए मुकुट जैसा दिख रहा है, लेकिन बेहद छोटा था। काफी अजीब है! मुझे नीचे से तस्वीरें लेना बिलकुल पसंद नहीं है। यह बेहद घटिया तस्वीर है। इसकी आलोचना होनी ही चाहिए। वे क्या कर रहे हैं, और क्यों?"

    इससे पहले फरवरी में भी 'टाइम मैगजीन' की एक फोटो ट्रंप को पसंद नहीं आई थी। इस फोटो में ।ओवल ऑफिस के रेज़ोल्यूट डेस्क पर बैठे हुए दिखाई दे रहे थे। उन्होंने उस समय मस्क के काम की तारीफ करते हुए कहा था, "क्या टाइम पत्रिका अभी भी चल रही है? मुझे तो पता ही नहीं था।"

    गाजा युद्धविराम का श्रेय मिलने पर कवर

    टाइम मैगजीन की लेटेस्ट कवर फोटो 'HIS TRIUMPH' ऐसे समय में आया है जब ट्रंप को गाजा युद्ध विराम और बंधक कि रिहाई के समझौते को सफल बनाने का श्रेय दिया गया है। इस समझौते के बाद 7 अक्टूबर, 2023 को शुरू हुई इजरायल-हमास युद्ध आधिकारिक रूप से समाप्त हुआ।