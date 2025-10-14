'मेरे बाल गायब कर दिए', टाइम मैगजीन के कवर पर छपी अपनी फोटो देख भड़क गये ट्रंप

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रंप अपने एक बयान को लेकर फिर चर्चा में हैं। दरअसल इस बार ट्रंप ने 'टाइम मैगजीन' पर छपी अपनी कवर इमेज को लेकर आलोचना की है। मैगजीन में छपी अपनी स्टोरी की थोड़ी-बहुत तारीफ करते हुए ट्रंप ने कहा कि कवर पेज पर छपी उनकी फोटो अब तक की सबसे घटिया फोटो है।

ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर लिखा, "उन्होंने मेरे बाल गायब कर दिए साथ ही उन्होंने मेरे सिर के ऊपर कुछ तैरता हुआ दिखा जो तैरते हुए मुकुट जैसा दिख रहा है, लेकिन बेहद छोटा था। काफी अजीब है! मुझे नीचे से तस्वीरें लेना बिलकुल पसंद नहीं है। यह बेहद घटिया तस्वीर है। इसकी आलोचना होनी ही चाहिए। वे क्या कर रहे हैं, और क्यों?"

ट्रंप ने 'टाइम' कवर फोटो को बताया घटिया इससे पहले फरवरी में भी 'टाइम मैगजीन' की एक फोटो ट्रंप को पसंद नहीं आई थी। इस फोटो में ।ओवल ऑफिस के रेज़ोल्यूट डेस्क पर बैठे हुए दिखाई दे रहे थे। उन्होंने उस समय मस्क के काम की तारीफ करते हुए कहा था, "क्या टाइम पत्रिका अभी भी चल रही है? मुझे तो पता ही नहीं था।"