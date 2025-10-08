Language
    यूक्रेन को टॉमहॉक मिसाइल देने पर विचार कर रहा अमेरिका, ट्रंप ने फिर से की युद्ध समाप्त करने की अपील

    By Digital Desk Edited By: Prince Gourh
    Updated: Wed, 08 Oct 2025 04:33 AM (IST)

    अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यूक्रेन को टॉमहॉक मिसाइलें देने के मामले पर अपनी राय व्यक्त की है। उन्होंने पत्रकारों से कहा कि वह जानना चाहते हैं कि यूक्रेन इन मिसाइलों का उपयोग कैसे करेगा। ट्रंप ने रूस-यूक्रेन युद्ध को समाप्त करने की अपील की और बढ़ते तनाव पर चिंता जताई।

    यूक्रेन को टॉमहॉक मिसाइल देने पर विचार कर रहा अमेरिका (फाइल फोटो)

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोमवार को ओवल आफिस में पत्रकारों को बताया कि वह जानना चाहते हैं कि अगर यूक्रेन को टामहाक मिसाइलें दी जाती हैं तो वे इनका किस तरह इस्तेमाल करने की योजना बना रहे हैं।

    यह मिसाइल यूक्रेन को देने पर विचार किया जा रहा है। उन्होंने रूस-यूक्रेन युद्ध के अंत की अपील दोहराई और कहा कि वह बढ़ते तनाव को देखना नहीं चाहते।ट्रंप से जब पत्रकारों ने पूछा कि क्या उन्होंने यूक्रेन को टामहाक मिसाइलें देने या नाटो द्वारा यूक्रेन को देने का निर्णय लिया है तो उन्होंने कहा, ''मुझे लगता है कि मैं जानना चाहता हूं कि वे इनका क्या करने वाले हैं।''

    क्या है यूक्रेन की मांग?

    यूक्रेन लंबे समय से रूस के अंदर तक हमला करने के लिए लंबी दूरी की मिसाइलों की मांग कर रहा है। समाचार एजेंसी रायटर के अनुसार, रूस की सरकारी परमाणु ऊर्जा कंपनी ने बताया कि एक यूक्रेनी ड्रोन से रूस के वोरोनिश क्षेत्र में एक परमाणु संयंत्र पर हमले की कोशिश की गई। हालांकि संयंत्र को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। यह क्षेत्र यूक्रेन की सीमा से लगा है।

