एपस्टीन फाइल्स से क्यों हटाई गई ट्रंप की तस्वीर? दोबारा अपडेट के बाद US जस्टिस डिपार्टमेंट ने बताई पीछे की वजह

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। अमेरिकी न्याय विभाग ने जेफरी एपस्टीन से जुड़े दस्तावेजों से राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रंप की तस्वीरें गायब कर दी थी। जिसको लेकर भारी विरोध हुआ, जिसके बाद डेटाबेस से हटाई गई राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रंप की तस्वीर को दोबारा सार्वजनिक कर दिया है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

दरअसल, अमेरिकी न्याय विभाग ने जेफरी एपस्टीन के हाल ही में जारी दस्तावेजों की एक तस्वीर फिर से जारी की है, जिसमें राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप नजर आ रहे हैं। फोटो में ट्रंप कुछ महिलाओं के साथ दिख रहे हैं। न्याय विभाग ने फोटो हटाने को स्पष्ट किया कि न्यूयॉर्क के दक्षिणी जिले द्वारा पीड़ितों की पहचान की सुरक्षा के लिए इस छवि पर आपत्ति जताए जाने के बाद अस्थाई रूप से हटाया गया था। इस तस्वीर में कोई भी एपस्टीन पीड़ित नहीं दिखाया गया है।

कौन-सी तस्वीर हटाई गई थी? एपस्टीन फाइल की तस्वीरों में ट्रंप महिलाओं के एक समूह के साथ खड़े दिखाई दे रहे थे, जबकि दूसरी तस्वीर में वे अपनी पत्नी मेलानिया, एपस्टीन और एपस्टीन की अब दोषी ठहराई जा चुकी सहयोगी घिसलेन मैक्सवेल के साथ नजर आ रहे थे। इसमें बदनाम फाइनेंसर की पूर्व राष्ट्रपति बिल क्लिंटन और पोप जॉन पॉल द्वितीय के साथ की तस्वीरें भी शामिल थीं।

क्यों हटाई गई तस्वीरें ? न्याय विभाग ने कहा कि न्यूयॉर्क के दक्षिणी जिले द्वारा पीड़ितों की पहचान की सुरक्षा के लिए इस तस्वीर पर आपत्ति जताए जाने के बाद, समीक्षा हेतु इसे अस्थायी रूप से हटा दिया गया था। हालांकि, ऑनलाइन विरोध के बाद, उन्होंने इसे बहाल कर दिया और स्पष्ट किया कि तस्वीर में एपस्टीन के किसी भी पीड़ित को नहीं दर्शाया गया है।