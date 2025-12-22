Language
    एपस्टीन फाइल्स से क्यों हटाई गई ट्रंप की तस्वीर? दोबारा अपडेट के बाद US जस्टिस डिपार्टमेंट ने बताई पीछे की वजह

    By Shubham Tiwari Edited By: Shubham Tiwari
    Updated: Mon, 22 Dec 2025 09:54 AM (IST)

    अमेरिकी न्याय विभाग ने जेफरी एपस्टीन से जुड़े दस्तावेजों से राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रंप की तस्वीरें गायब कर दी थी, जिसके बाद विरोध होने पर इसे दोबारा सार् ...और पढ़ें

    एपस्टीन फाइलों से ट्रंप की तस्वीर गायब करने के बाद फिर हुआ अपडेट (फोटो- सोशल मीडिया)

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। अमेरिकी न्याय विभाग ने जेफरी एपस्टीन से जुड़े दस्तावेजों से राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रंप की तस्वीरें गायब कर दी थी। जिसको लेकर भारी विरोध हुआ, जिसके बाद डेटाबेस से हटाई गई राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रंप की तस्वीर को दोबारा सार्वजनिक कर दिया है।

    दरअसल, अमेरिकी न्याय विभाग ने जेफरी एपस्टीन के हाल ही में जारी दस्तावेजों की एक तस्वीर फिर से जारी की है, जिसमें राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप नजर आ रहे हैं। फोटो में ट्रंप कुछ महिलाओं के साथ दिख रहे हैं।

    न्याय विभाग ने फोटो हटाने को स्पष्ट किया कि न्यूयॉर्क के दक्षिणी जिले द्वारा पीड़ितों की पहचान की सुरक्षा के लिए इस छवि पर आपत्ति जताए जाने के बाद अस्थाई रूप से हटाया गया था। इस तस्वीर में कोई भी एपस्टीन पीड़ित नहीं दिखाया गया है।

    कौन-सी तस्वीर हटाई गई थी?

    एपस्टीन फाइल की तस्वीरों में ट्रंप महिलाओं के एक समूह के साथ खड़े दिखाई दे रहे थे, जबकि दूसरी तस्वीर में वे अपनी पत्नी मेलानिया, एपस्टीन और एपस्टीन की अब दोषी ठहराई जा चुकी सहयोगी घिसलेन मैक्सवेल के साथ नजर आ रहे थे। इसमें बदनाम फाइनेंसर की पूर्व राष्ट्रपति बिल क्लिंटन और पोप जॉन पॉल द्वितीय के साथ की तस्वीरें भी शामिल थीं।

    क्यों हटाई गई तस्वीरें ?

    न्याय विभाग ने कहा कि न्यूयॉर्क के दक्षिणी जिले द्वारा पीड़ितों की पहचान की सुरक्षा के लिए इस तस्वीर पर आपत्ति जताए जाने के बाद, समीक्षा हेतु इसे अस्थायी रूप से हटा दिया गया था। हालांकि, ऑनलाइन विरोध के बाद, उन्होंने इसे बहाल कर दिया और स्पष्ट किया कि तस्वीर में एपस्टीन के किसी भी पीड़ित को नहीं दर्शाया गया है।

    न्याय विभाग ने सोशल मीडिया साइट X पर एक पोस्ट में कहा कि न्यूयॉर्क के दक्षिणी जिले ने पीड़ितों की सुरक्षा के लिए संभावित आगे की कार्रवाई हेतु राष्ट्रपति ट्रंप की एक तस्वीर को चिह्नित किया है। न्याय विभाग ने कहा कि आगे की समीक्षा के लिए छवि को अस्थायी रूप से हटा दिया था। समीक्षा के बाद यह निर्धारित किया गया कि इस तस्वीर में एपस्टीन के किसी भी पीड़ित के होने का कोई सबूत नहीं है और इसे बिना किसी बदलाव या संपादन के पुनः पोस्ट कर दिया गया है।

