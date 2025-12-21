एपस्टीन से जुड़ी 16 फाइलें वेबसाइट से गायब, सच की परत खुलने से पहले हंगामा; फोटो से ट्रंप का क्या है कनेक्शन?

Language
    By Shubham Tiwari Edited By: Shubham Tiwari
    Updated: Sun, 21 Dec 2025 09:23 AM (IST)

    Hero Image

    अमेरिकी जस्टिस डिपार्टमेंट की वेबसाइट से गायब हुई एपस्टीन से जुड़ी 16 फाइलें (फोटो- रॉयटर्स)

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। अमेरिका में यौन अपराध के दोषी जेफरी एपस्टीन से जुड़े लंबे समय से बंद पड़े सरकारी दस्तावेजों कम से कम 16 ऐसी फाइलें फाइलें शनिवार तक अमेरिकी न्याय विभाग की वेबसाइट से गायब हो गईं। इसमें एक ऐसी भी फाइल शामिल थी, जिसमें ट्रंप की तस्वीरें थी।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    दरअसल, अमेरिकी न्याय विभाग ने कांग्रेस द्वारा पारित 'एपस्टीन फाइल्स ट्रांसपेरेंसी एक्ट' के तहत हजारों पेज के दस्तावेज और सैकड़ों फोटो जारी किए। इन एपस्टीन की जांच, फ्लाइट लॉग्स, फोटोग्राफ्स और अन्य रिकॉर्ड शामिल हैं।

    कौन-कौन था तस्वीरों में?

    बताया जा रहा है कि गायब हुईं ये फाइलें अमेरिका के न्याय विभाग की सार्वजनिक वेबसाइट पर शुक्रवार को अपलोड की गई थी, जिसे शनिवार तक आम लोगों के एक्सेस से हटा दिया गया। गायब हुई फाइलों में ऐसी तस्वीरें शामिल थी, जिसमें अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रंप, उनकी पत्नी मेलानिया ट्रंप, जेफ्री एप्सटीन और गिस्लेन मैक्सवेल एक साथ नजर आ रहे थे।

    इसके अलावा गायब हुईं तस्वीरों में नग्न महिलाओं की कलाकृतियों की तस्वीरें और फर्नीचर व दराजों में रखी कई तस्वीरों का एक कोलाज भी शामिल था। हालांकि, अमेरिका के न्याय विभाग ने अब तक यह स्पष्ट नहीं किया है कि इन फाइलों को जानबूझकर हटाया गया है या किसी तकनीकी गलती के वजह से वेबसाइट पर नहीं दिख रही है।

    क्या-क्या छुपाया जा रहा है?

    न्याय विभाग की वेबसाइट से फाइलें गायब होने के बाद से सोशल मीडिया पर अटकलों का दौर तेज हो गया है। अमेरिकी संसद की हाउस ओवरसाइट कमेटी के डेमोक्रेट सदस्यों ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘एक्स’ पर ट्रंप की तस्वीर गायब होने को लेकर सवाल उठाया और पूछा, और क्या-क्या छुपाया जा रहा है? अमेरिकी जनता को पारदर्शिता चाहिए।

    हाल ही में सामने आई जानकारियों में से एक यह है कि न्याय विभाग ने 2000 के दशक में एपस्टीन के खिलाफ जांच बंद करने का फैसला किया था, जिसके कारण वह राज्य स्तर के उस आरोप में दोषी ठहराए जाने में सक्षम हो गया था, और एक पहले कभी न देखी गई 1996 की शिकायत जिसमें एपस्टीन पर बच्चों की तस्वीरें चुराने का आरोप लगाया गया था।

    अब तक जारी की गई तस्वीरों में न्यूयॉर्क शहर और अमेरिकी वर्जिन द्वीप समूह में एपस्टीन के घरों की तस्वीरें प्रमुखता से दिखाई गई हैं, साथ ही कुछ तस्वीरें मशहूर हस्तियों और राजनेताओं की भी हैं।

    पूर्व राष्ट्रपति बिल क्लिंटन की पहले कभी न देखी गई तस्वीरों की एक श्रृंखला सामने आई, लेकिन ट्रंप की तस्वीरें बहुत कम थीं। दोनों का नाम एपस्टीन से जुड़ा रहा है, लेकिन बाद में दोनों ने ही उन दोस्ती से पल्ला झाड़ लिया।

