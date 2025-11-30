होंडुरस में चुनाव से पहले ट्रंप का बड़ा एलान, ड्रग तस्करी के दोषी पूर्व राष्ट्रपति को दिया क्षमादान

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। अमेरिकी राष्ट्रपित डोनल्ड ट्रंप ने होंडुरस के पूर्व प्रेसिडेंट जुआन ऑरलैंडो हर्नांडेज को माफ करने का एलान किया है। सजान ड्रग तस्करी के मामले में सजा काट रहे हैं। वह न्यूयॉर्क की फेडरल जेल में बंद हैं।

दरअसल, होंडुरास के पूर्व राष्ट्रपति जुआन ऑरलैंडो हर्नांडेज को अमेरिकी कोर्ट ने ड्रग तस्करी के मामले में दोषी ठहराते हुए 45 साल के जेल की सजा सुनाई थी और 80 लाख डॉलर का जुर्माना लगाया था। ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि "जिन लोगों का मैं बहुत सम्मान करता हूं, उनके अनुसार हर्नांडेज के साथ बहुत कठोर और अनुचित व्यवहार किया गया है।" न्यूयॉर्क की फेडरल जेल में सजा काट रहे होंडुरास के पूर्व राष्ट्रपति जुआन ऑरलैंडो हर्नांडेज को ट्रंप ने क्षमादान दे दिया है। ट्रंप ने कहा कि वह पूर्व राष्ट्रपति जुआन को क्षमादान देंगे, जिसे पिछले साल अमेरिकी अदालत ने मादक पदार्थों की तस्करी के आरोप में दोषी ठहराया था और 45 साल की जेल की सजा सुनाई थी।

चुनाव से पहले नई हलचल बता दें कि होंडुरास में रविवार को राष्ट्रपति, संसद और स्थानीय चुनाव हो रहा है। ट्रंप ने होंडुरास में होने वाले चुनाव से ठीक पहले जुआन ऑरलैंडो हर्नांडेज को ट्रंप ने क्षमादान वहां की राजनीति में नई हलचल पैदा कर दिए हैं। ट्रंप ने होंडुरास आम चुनाव में कंजर्वेटिव नेशनल पार्टी के उम्मीदवार नासरी 'टिटो' असफुरा का खुलकर समर्थन किया और कहा, 'अगर टिटो जीतते हैं तो अमेरिका होंडुरास की पूरी मदद करेगा। वहीं, यह भी कहा कि अगर गलत नेता जीता तो हम अपना पैसा बर्बाद नहीं करेंगे।



गौरतलब है कि जुआन ऑरलैंडो हर्नांडेज ने 2014 से 2022 तक मध्य अमेरिकी राष्ट्र (होंडुरास) का नेतृत्व किया था। इन पर अमेरिकी अभियोजकों ने करीब 400 टन कोकीन के आयात की सुविधा प्रदान करने का आरोप लगाया था। जिसके बदले उन्हें लाखों डॉलर की रिश्वत मिली। इस रिश्वत का इस्तेमाल उन्होंने अपनी सत्ता मजबूत करने में किया।