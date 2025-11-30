'अगर सीजफायर नहीं हुआ तो...', जेलेंस्की के दौरे से पहले फ्रांस ने पुतिन को दिया अल्टीमेटम

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। रूस और यूक्रेन युद्ध के बीच फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों जल्द ही यूक्रेनियन राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की से मिलने वाले हैं। फ्रांस की राजधानी पैरिस में सोमवार को दोनों की मुलाकात होगी। फ्रांस के राष्ट्रपति भवन ने इसकी घोषणा की है, जिसके अनुसार दोनों नेता इस बैठक के दौरान शांति स्थापित करने पर ध्यान केंद्रित करेंगे। जहां एक तरफ जेलेंस्की फ्रांस का रुख करेंगे, तो दूसरी तरफ यूक्रेन का एक प्रतिनिधिमंडल वाशिंगटन पहुंचने वाला है।

जेलेंस्की ने हाल ही में अपने शीर्ष सहयोगी एंड्री यरमक को बाहर का रास्ता दिखा दिया था, जिसके बाद से ही यूक्रेन में हालात बिगड़ने लगे हैं। यूक्रेन की अंदरुनी सियासत में उथल-पुथल मच गई है। फ्रांस के विदेश मंत्री ने दी चेतावनी फ्रांस के विदेश मंत्री जीन-नोएल बैरोट के अनुसार, शांति वार्ता पर बातचीत करने के लिए हम पैरिस में राष्ट्रपति जेलेंस्की का स्वागत करेंगे। रूस और यूक्रेन के बीच सीजफायर पर बात करते हुए जीन कहते हैं-

अगर रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन यूक्रेन पर कब्जा करके फिर से सवियत साम्राज्य स्थापित करने की मंशा पालना छोड़ दें, तो क्षेत्र में शांति स्थापित हो सकती है। जीन बैरोट का कहना है, "पुतिन को सीजफायर स्वीकार करना ही होगा। अगर ऐसा नहीं हुआ, तो रूस को नए प्रतिबंधों के लिए भी तैयार रहना होगा। इससे रूस की अर्थव्यवस्था कमजोर हो जाएगी और यूरोप भी यूक्रेन को पूरा समर्थन देगा।"