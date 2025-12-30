'वेस्ट बैंक मुद्दे पर पूरी तरह सहमत नहीं', नेतन्याहू से मुलाकात के बाद ट्रंप ने हमास और ईरान को दी चेतावनी

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रंप ने सोमवार को कहा कि वह और इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू इजरायल के कब्जे वाले वेस्ट बैंक के मुद्दे पर पूरी तरह सहमत नहीं हैं। हालांकि ट्रंप ने असहमति के कारणों को स्पष्ट नहीं किया।

ट्रंप ने फ्लोरिडा स्थित अपने पाम बीच एस्टेट में नेतन्याहू के साथ बैठक के बाद पत्रकारों से बातचीत में यह जवाब दिया। उनसे यह पूछा गया था कि उन्होंने वेस्ट बैंक के मुद्दे पर नेतन्याहू को क्या संदेश दिया और क्या इस क्षेत्र में हिंसा के चलते शांति कमजोर हो सकती है।

अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा, 'हमने वेस्ट बैंक को लेकर लंबी चर्चा की, लेकिन मैं यह नहीं कहूंगा कि हम वेस्ट बैंक पर 100 प्रतिशत सहमत हैं, लेकिन हम वेस्ट बैंक को लेकर एक निष्कर्ष पर पहुंचेंगे।' बता दें कि वेस्ट बैंक में फलस्तीनियों की बस्तियों पर हमले रोकने के लिए इजरायल पर अंतरराष्ट्रीय दबाव बढ़ रहा है। इस क्षेत्र में करीब 27 लाख फलस्तीनी रहते हैं। संयुक्त राष्ट्र की शीर्ष अदालत ने पिछले वर्ष कहा था कि फलस्तीनियों के क्षेत्रों और बस्तियों पर इजरायल का कब्जा अवैध है और इसे समाप्त किया जाना चाहिए।

ट्रंप ने ईरान और हमास को चेताया ट्रंप ने नेतन्याहू से मुलाकात के बाद ईरान और हमास को कड़ी चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि अगर ईरान अपने बैलिस्टिक मिसाइल या परमाणु हथियार प्रोग्राम को फिर से शुरू करता है तो अमेरिका उस पर एक और बड़े हमले का समर्थन कर सकता है।

उन्होंने हमास को भी चेताया कि अगर उसने हथियार नहीं डाले तो उसे गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। नेतन्याहू के साथ पत्रकारों से बातचीत में ट्रंप ने यह अंदेशा जताया कि तेहरान अपने हथियार प्रोग्राम को फिर से शुरू कर सकता है।