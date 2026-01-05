ट्रंप का दावा, यूक्रेन ने पुतिन के आवास को नहीं बनाया निशाना

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रंप ने रविवार को पत्रकारों से कहा कि यूक्रेन ने पिछले सप्ताह हुए ड्रोन हमले में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के आवास को निशाना नहीं बनाया था। ट्रंप ने क्रेमलिन के उन दावों का खंडन किया जिन पर शुरू में उन्होंने गहरी चिंता व्यक्त की थी।

रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने पिछले सप्ताह कहा था कि यूक्रेन ने उत्तर-पश्चिमी नोवगोरोड क्षेत्र में पुतिन के सरकारी आवास पर ड्रोन से हमले किए, जिन्हें नाकाम कर दिया गया। लावरोव ने युद्ध समाप्त करने के लिए चल रही बातचीत के दौरान हमला करने के लिए कीव की आलोचना की थी।

ट्रंप ने कहा कि पुतिन के आवास के पास ''कुछ हुआ था'', लेकिन अमेरिकी अधिकारियों को रूसी राष्ट्रपति के आवास को निशाना बनाए जाने का कोई सुबूत नहीं मिला। ट्रंप ने पत्रकारों से कहा, ''मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई हमला हुआ था। अब जब हमने जांच कर ली है, तो हमें नहीं लगता कि ऐसा कुछ हुआ था।''

अमेरिका ने टैरिफ के रूप में 600 अरब डॉलर अर्जित किए : ट्रंप आइएएनएस के अनुसार, ट्रंप ने सोमवार को कहा कि अमेरिका ने टैरिफ के माध्यम से 600 अरब डॉलर से अधिक की आय अर्जित की है और यह जल्द ही मिलेगा। उन्होंने तर्क दिया कि इस नीति ने देश को आर्थिक रूप से मजबूत किया है और राष्ट्रीय सुरक्षा को बढ़ावा दिया है। राष्ट्रपति ने देश की मीडिया पर इस मुद्दे को कम करके आंकने का भी आरोप लगाया।