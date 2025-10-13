Language
    'मैं युद्ध सुलझाने में माहिर', इजरायल-हमास में पीस डील से पहले ट्रंप ने फिर किया भारत-पाकिस्तान युद्ध रुकवाने का दावा

    By Digital Desk Edited By: Deepak Gupta
    Updated: Mon, 13 Oct 2025 06:15 AM (IST)

    अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने फिर दावा किया कि उन्होंने भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध रुकवाया। उन्होंने टैरिफ लगाकर युद्धों को निपटाने की बात कही। ट्रंप ने इजरायल और हमास के बीच शांति समझौते से पहले यह भी कहा कि उन्होंने आठ युद्धों का समाधान किया है। उन्होंने लाखों लोगों की जान बचाने का दावा किया और इजरायल-हमास युद्ध के समाप्त होने की बात कही।

    ट्रंप ने फिर किया भारत-पाकिस्तान युद्ध रुकवाने का दावा। (रॉयटर्स)

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रंप ने एक बार फिर दावा किया है कि उन्होंने भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध को रुकवा दिया। ट्रंप ने कहा कि मैं कुछ युद्धों का निपटारा सिर्फ टैरिफ के आधार पर किया।

    उन्होंने कहा कि उदाहरण के लिए भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध में मैंने कहा अगर आप युद्ध लड़ना चाहते हैं तो आपके पास परमाणु हथियार हैं। मैं आप दोनों पर भारी टैरिफ लगाऊंगा, जैसे 100%, डेढ़ सौ प्रतिशत या 200 प्रतिशत। मैंने कहा कि मैं टैरिफ लग रहा हूं, मैंने 24 घंटे में ही यह मामला सुलझा दिया।

    मैं युद्ध सुलझाने में माहिर हूं- ट्रंप

    हमास और इजरायल के बीच पीस डील से पहले ट्रंप ने कहा कि यह मेरा आठवां युद्ध होगा, जिसे मैंने सुलझाया है। मैंने सुना है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में युद्ध चल रहा है, मैंने कहा मुझे वापस आने तक इंतजार करना होगा। मैं एक और युद्ध रुकवाने जा रहा हूं क्योंकि मैं युद्ध सुलझाने में माहिर हूं।

     

    मैंने ज्यादातर युद्ध एक ही दिन में निपटा दिए- ट्रंप

    ट्रंप ने कहा कि भारत और पाकिस्तान के बारे में सोचिए, उन कुछ युद्धों के बारे में सोचिए जो सालों से चल रहे थे। एक युद्ध 31 सालों से चल रहा था, एक 32 सालों से, एक 37 सालों से, इसमें हर देश में लाखों लोग मारे जा रहे थे और मैं उनमें से ज्यादातर को एक ही दिन में निपटा दिया, यह बहुत अच्छा है।

    मैंने लाखों लोगों की जान बचाई- ट्रंप

    राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि यह मेरे लिए सम्मान की बात है मैंने लाखों लोगों की जान बचाई। नोबेल कमेटी के लिए पूरी ईमानदारी से कहूं तो ये 2024 के लिए था लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं कि आप अपवाद बन सकते हैं क्योंकि 2025 में बहुत सी ऐसी चीज हुई है, जो पूरी हो चुकी हैं और महान है। लेकिन मैंने यह नोबेल के लिए नहीं किया, मैंने लोगों की जान बचाने के लिए किया।

    इजरायल और हमास के बीच युद्ध समाप्त हो गया- ट्रंप

    ट्रंप से जब पूछा गया कि क्या इजरायल और हमास के बीच युद्ध समाप्त हो गया है? इसके जवाब में ट्रंप ने कहा कि हां युद्ध समाप्त हो गया है। उन्होंने आगे कहा कि मुझे लगता है कि यह समझौता कायम रहेगा। इसके कायम रहने के कई कारण है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि लोग इसे थक चुके हैं।

    (समाचार एजेंसी एएनआइ के इनपुट के साथ)

    इसे भी पढ़ें: मिस्र में आज ट्रंप की पीस डील पर इजरायल और हमास करेंगे हस्ताक्षर, बंधकों की होगी रिहाई