    तीन बड़े शहरों में नेशनल गार्ड को तैनात करने से पीछे हटे ट्रंप, कोर्ट के फैसले के बाद बदला अमेरिकी राष्ट्रपति ने रुख

    By Jeet Kumar Edited By: Jeet Kumar
    Updated: Fri, 02 Jan 2026 07:05 AM (IST)

    अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्डट्रंप देश के तीन बड़े शहरोंशिकागो, लास एंजिलिस और पोर्टलैंड में नेशनल गार्ड को तैनात करने के अपने प्रयासों से पीछे हटेंगे ...और पढ़ें

    तीन बड़े शहरों में नेशनल गार्ड को तैनात करने से पीछे हटे ट्रंप (फोटो- रॉयटर)

    न्यूयॉर्क, टाइम्स, वेस्ट पाम बीच (फ्लोरिडा)। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप देश के तीन बड़े शहरों शिकागो, लास एंजिलिस और पोर्टलैंड में नेशनल गार्ड को तैनात करने के अपने प्रयासों से पीछे हटेंगे। उन्होंने बुधवार को कहा कि वह फिलहाल इन शहरों में नेशनल गार्ड तैनात करने के प्रयासों को छोड़ देंगे।

    यह निर्णय ऐसे समय सामने आया है, जब सुप्रीम कोर्ट ने पिछले सप्ताह यह फैसला सुनाया था कि ट्रंप इलिनोइस के अधिकारियों के विरोध के कारण शिकागो क्षेत्र में नेशनल गार्ड के सैनिकों को तैनात नहीं कर सकते।

    हालांकि राष्ट्रपति ने अपनी घोषणा में इस फैसले का कोई उल्लेख नहीं किया, लेकिन उन्होंने कहा कि उनका प्रशासन भविष्य में सैनिकों को तैनात करने में संकोच नहीं करेगा।

    ट्रंप ने अपने इंटरनेट प्लेटफार्म ड्रुथ सोशल पर लिखा, 'जब अफराध फिर से बढ़ेगा तो हम शायद एक बहुत अलग और मजबूत रूप में वापसी करेंगे। यह केवल समय की बात है।' हालांकि इस घोषणा की जमीनी स्तर पर सीमित प्रभाव पड़ सकती है, क्योंकि कानूनी चुनौतियों के कारण पोर्टलैंड और शिकागो में इन सैनिकों की लगभग कोई मौजूदगी नहीं है। लेकिन वाशिंगटन, डीसी, आरलियंस, मेम्फिस और टेनेसी में नेशनल गार्ड की तैनाती बरकरार रहेगी।