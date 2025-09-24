'दुनिया नरक बनती जा रही, UN किसी काम का नहीं रह गया', ट्रंप ने किन देशों को जमकर कोसा?
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने संयुक्त राष्ट्र में अपने संबोधन में तीखा हमला बोला। उन्होंने UN पर शांति स्थापित करने में नाकाम रहने और अवैध पलायन को बढ़ावा देने का आरोप लगाया। ट्रंप ने पश्चिमी देशों पर पलायन के जरिए हमला होने का दावा किया और जलवायु परिवर्तन की चिंताओं को दुनिया पर थोपा गया सबसे बड़ा धोखा बताया।
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रंप ने मंगलवार को संयुक्त राष्ट्र (UN) में अपने संबोधन में तीखा हमला बोला है। दूसरी बार राष्ट्रपति बनने के बाद अपने इस भाषण में उन्होंने UN पर शांति स्थापित करने में नाकाम रहने और अवैध पलायन को बढ़ावा देने का आरोप लगाया है।
न्यूयॉर्क में UN मुख्यालय के मंच से ट्रंप ने पश्चिमी देशों पर पलायन के जरिए हमला होने का दावा किया और कहा कि ये देश "नरक की ओर बढ़ रहे हैं।" उन्होंने जलवायु परिवर्तन की चिंताओं को "दुनिया पर थोपा गया सबसे बड़ा धोखा" बताया है।
ट्रंप ने UN के उद्देश्य पर सवाल उठाते हुए कहा कि यह संगठन केवल "कड़वी चिट्ठियां" लिखता है, जो युद्ध रोकने में नाकाम हैं। उन्होंने UN मुख्यालय में खराब एस्केलेटर और टेलीप्रॉम्प्टर की शिकायत भी की, जिसे उन्होंने अपने दोनों कार्यकालों में निशाना बनाया है।
पलायन पर सख्त रुख, पश्चिमी देशों को चेतावनी
ट्रंप ने पलायन को लेकर UN पर सबसे कड़े शब्दों में हमला बोला। उन्होंने कहा कि UN "पश्चिमी देशों पर हमले" को वित्तीय मदद दे रहा है और "खुले बॉर्डर की असफल नीति" को खत्म करने का समय आ गया है।
उन्होंने लंदन के मेयर सादिक खान पर भी निशाना साधा, जो पश्चिमी राजधानी के पहले मुस्लिम मेयर हैं। ट्रंप ने दावा किया कि उनके प्रयासों से सात युद्ध खत्म हुए, लेकिन रूस-यूक्रेन और इजरायल-गाजा संघर्ष में कोई ठोस नतीजा नहीं निकला।
उन्होंने हमास के 7 अक्टूबर, 2023 के हमले के बाद गाजा में जारी युद्ध पर टिप्पणी की और फिलिस्तीनी राज्य को मान्यता देने को हमास के लिए "इनाम" बताया। साथ ही, उन्होंने बंधकों की रिहाई के जरिए शांति की अपील की।
रूस, यूक्रेन और भारत-चीन को लेकर क्या बोले ट्रंप?
ट्रंप ने रूस से तेल खरीदने के लिए यूरोपीय सहयोगियों, चीन और भारत की आलोचना की, लेकिन रूस पर अपेक्षाकृत नरम रुख अपनाया। उन्होंने कहा कि अमेरिका रूस पर अघोषित प्रतिबंध लगाने को तैयार है।
ट्रंप ने हाल ही में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से अलास्का में मुलाकात की थी, लेकिन यूक्रेन मुद्दे पर कोई प्रगति नहीं हुई। उन्होंने यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर ज़ेलेंस्की से भी मुलाकात की योजना बनाई है।
