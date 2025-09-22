'तुम्हें मिस किया', चार्ली कर्क की श्रद्धांजलि सभा में मिले ट्रंप-मस्क; क्या हुई बातचीत?

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और टेस्ला के मालिक एलन मस्क चार्ली कर्क की मेमोरियल सर्विस में एक मंच पर दिखे। पिछली अनबन के बाद यह उनकी पहली सार्वजनिक मुलाकात थी। रिपोर्ट्स के अनुसार ट्रंप ने मस्क से कहा कि वे फिर से साथ काम करने के तरीके ढूंढेंगे और उन्होंने मस्क को मिस किया। मस्क ने भी सहमति जताई और ट्रंप के साथ अपनी तस्वीर साझा की।

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और टेस्ला के मालिक एलन मस्क लंबे समय के बाद एक ही मंच पर नजर आए। मौका था कंजरवेटिव एक्टिविस्ट चार्ली कर्क की मेमोरियल सर्विस का, जो एरिजोना के ग्लेनडेल स्थित स्टेट फार्म एरेना में हुई।

