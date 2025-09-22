Language
    'तुम्हें मिस किया', चार्ली कर्क की श्रद्धांजलि सभा में मिले ट्रंप-मस्क; क्या हुई बातचीत?

    By Digital Desk Edited By: Prince Gourh
    Updated: Mon, 22 Sep 2025 04:28 PM (IST)

    अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और टेस्ला के मालिक एलन मस्क चार्ली कर्क की मेमोरियल सर्विस में एक मंच पर दिखे। पिछली अनबन के बाद यह उनकी पहली सार्वजनिक मुलाकात थी। रिपोर्ट्स के अनुसार ट्रंप ने मस्क से कहा कि वे फिर से साथ काम करने के तरीके ढूंढेंगे और उन्होंने मस्क को मिस किया। मस्क ने भी सहमति जताई और ट्रंप के साथ अपनी तस्वीर साझा की।

    ट्रंप और मस्क की सालों बाद मंच पर मुलाकात (फोटो सोर्स- सोशल मीडिया)

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और टेस्ला के मालिक एलन मस्क लंबे समय के बाद एक ही मंच पर नजर आए। मौका था कंजरवेटिव एक्टिविस्ट चार्ली कर्क की मेमोरियल सर्विस का, जो एरिजोना के ग्लेनडेल स्थित स्टेट फार्म एरेना में हुई।

    यह उनकी पहली सार्वजनिक मुलाकात थी, जब जोनों की पिछले साल बड़ी अनबन हो गई थी। कार्यक्रम में मौजूद लिप-रीडर ने दावा किया कि दोनों के बीच छोटी-सी बातचीत हुई।

    ट्रंप ने मस्क को क्या कहा?

    रिपोर्ट्स के मुताबिक, ट्रंप ने मस्क से कहा, "कैसे हो? सुना है तुम मुझसे बात करना चाहते थे। चलो देखते हैं कि दोबारा साथ कैसे काम कर सकते हैं।" इस पर मस्क ने सिर हिलाकर हामी भरी। ट्रंप ने मस्क का हाथ थपथपाते हुए कहा, "मैंने तुम्हें मिस किया।"

    व्हाइट हाउस के आधिकारिक अकाउंट ने दोनों की इस मुलाकात का वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर शेयर किया है। वहीं, मस्क ने भी ट्रंप के साथ अपनी एक फोटो पोस्ट करते हुए कैप्शन लिखा, "For Charlie"।

    कब हुई थी कर्क की हत्या?

    कार्यक्रम में हजारों लोग मौजूद थे, जो 10 सितंबर को गोलिबारी में मारे गए चार्की कर्क को श्रद्धांजलि देने पहुंचे थे। घटना यूटाह वैली यूनिवर्सिटी कैंपस में हुई थी।

