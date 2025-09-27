जन्मजात नागरिकता पर लगाए प्रतिबंधों को बरकरार रखा जाए, ट्रंप का सुप्रीम कोर्ट से अनुरोध

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के प्रशासन ने सुप्रीम कोर्ट से अनुरोध किया है कि वह जन्मसिद्ध नागरिकता को लेकर प्रशासन की ओर से जारी आदेश को बरकरार रखे।

इस आदेश में कहा गया है कि अवैध रूप से या अस्थायी रूप से अमेरिका में रहने वाले माता-पिता से जन्मे बच्चे अमेरिकी नागरिक नहीं हैं।

वकीलों के साथ शेयर किया गया आदेश

दरअसल, निचली अदालत ने अब तक इन्हें कहीं भी लागू होने से रोक रखा है। न्याय विभाग की याचिका आदेश को चुनौती देने वाले पक्षों के वकीलों के साथ साझा की गई है, लेकिन अभी तक सुप्रीम कोर्ट में इसे दर्ज नहीं किया गया है।