    'क्या छिपाया गया?', ट्रंप प्रशासन ने एपस्टीन से जुड़ी दर्जनों तस्वीरें वेबसाइट से हटाईं; मचा बवाल 

    By Digital Desk Edited By: Abhishek Pratap Singh
    Updated: Mon, 22 Dec 2025 06:00 AM (IST)

    अमेरिका के न्याय विभाग ने एपस्टीन फाइल से ट्रंप से जुड़ी दर्जनों तस्वीरें बिना कारण बताए हटा दी हैं, जिसके बाद विवाद खड़ा हो गया है। हाउस ओवरसाइट कमेट ...और पढ़ें

    Hero Image

    एपस्टीन से जुड़ी तस्वीरों को ट्रंप प्रशासन ने हटाया।

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। अमेरिका के न्याय विभाग की तरफ से शुक्रवार को जारी एपस्टीन फाइल में शामिल दर्जनों तस्वीरें बिना कोई कारण बताए हटा दी गई हैं। इनमें ट्रंप से जुड़ी तस्वीरें भी शामिल हैं।

    विभाग ने 13 हजार से ज्यादा दस्तावेज ऑनलाइन जारी किए थे, जिसमें से 16 तस्वीरों को हटाया गया है। इस मामले में विभाग के प्रवक्ता का भी कोई संदेश सामने नहीं आया। इसमें एपस्टीन के न्यूयार्क वाले घर में एक क्रेडेंजा (साइडबोर्ड) की भी फोटो थी, जिसके खुले दराज में तमाम फोटो के बीच ट्रंप की भी तस्वीर शामिल थी।

    तस्वीरें हटाने के बाद मचा बवाल

    हाउस ओवरसाइट कमेटी के डेमोक्रेट सांसदों ने ये गड़बड़ी पकड़ी और इंटरनेट मीडिया पर शिकायत करते हुए अटार्नी जनरल पाम बोंडी से जवाब मांगा। पोस्ट में पूछा गया कि तस्वीरें हटाकर क्या छिपाया गया। हमें अमेरिकी जनता के लिए पारदर्शिता चाहिए।

    वेबसाइट से हटाई गई 12 अन्य तस्वीरों में एपस्टीन की न्यूयार्क स्थित हवेली के तीसरे तल पर स्थित कुख्यात मसाज रूम की तस्वीरें थीं, जहां किशोरियों के साथ तमाम यौन अपराध हुए। मसाज रूम में नग्न महिलाओं की पेंटिंग और तस्वीरें टंगी थीं, जिनके चेहरे धुंधले कर दिए गए थे।

    ट्रंप ने नहीं दिया कोई जवाब

    ये गायब तस्वीरें यौन अपराधी जेफ्री एपस्टीन के उन काले कारनामों से भरे दस्तावेजों का हिस्सा थीं, जिन्हें ट्रंप प्रशासन को जारी करने पर मजबूर होना पड़ा। बाल यौन तस्करी के दोषी एपस्टीन ने 2019 में जेल में कथित तौर पर आत्महत्या कर ली थी।

    इन तस्वीरों के बारे में ट्रंप ने कुछ भी नहीं कहा है, जबकि इसमें उनके प्रतिद्वंद्वी बिल क्लिंटन भी शामिल हैं। वहीं न्याय विभाग ने दावा किया है कि एपस्टीन से जुड़े अन्य दस्तावेज आनेवाले हफ्तों में जारी किए जाएंगे।

