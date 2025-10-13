ट्रंप प्रशासन का यू-टर्न, बर्खास्त सीडीसी कर्मियों को वापस बुलाया

Language
    Updated: Mon, 13 Oct 2025 02:00 AM (IST)

    अमेरिका में जारी शटडाउन के बीच ट्रंप प्रशासन ने सीडीसी के बर्खास्त कर्मचारियों को वापस बुला लिया है। इनमें इबोला जैसे रोगों से निपटने में अनुभवी विशेषज्ञ भी शामिल हैं। सांसदों के लौटने में देरी हो रही है, क्योंकि शटडाउन को लेकर गतिरोध बना हुआ है। राष्ट्रपति ट्रंप ने सैनिकों को वेतन देने के लिए आठ अरब डॉलर के फंड की व्यवस्था की है।

    अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रंप (फाइल)

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। अमेरिका में 11 दिनों से जारी शटडाउन में ट्रंप प्रशासन तेजी से संघीय कर्मियों की छंटनी कार्यक्रम चला रहा है। इसमें तमाम विभागों के लिए जरूरी कर्मचारियों पर भी गाज गिर जा रही है। ऐसे ही एक विभाग सेंटर्स फार डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन (सीडीसी) के विशेषज्ञों को भी शुक्रवार को आनन फानन बर्खास्त कर दिया गया था। ट्रंप प्रशासन को अब अपनी गलती का अहसास हुआ है। इन लोगों को वापस काम पर बुला लिया गया है।

    वहीं, शटडाउन गतिरोध दूर करने के लिए सांसदों के मंगलवार से पहले लौटने की संभावना नहीं है। हाउस स्पीकर माइक जानसन ने कहा है कि जब तक दोनों पक्ष स्टापगैप बिल को पारित करने पर तैयार नहीं हो जाते हैं, तब तक वह संसद को बंद ही रखना चाहते हैं।

    बर्खास्त सीडीसी कर्मियों को वापस बुलाया

    मीजल्स रिस्पांस की इंसीडेंट कमांडर अथालिया क्रिस्टी के पास इबोला, मार्बर्ग और एमपाक्स जैसी गंभीर बीमारियों से निपटने का 30 साल का अनुभव है। अक्सर ऐसी बीमारियां फैलने पर व्हाइट हाउस की तरफ से उनसे संपर्क किया जाता था। ट्रंप प्रशासन ने उनको भी निकाल बाहर किया था। अब उनको वापस लाया गया है।

    इसी तरह एक अन्य वरिष्ठ संक्रामक रोग विशेषज्ञ मौरीन बार्टी की भी बर्खास्तगी खत्म की गई है। वह गृह विभाग के लिए काम करती थीं। ये दोनों सीडीसी के ग्लोबल हेल्थ सेंटर में काम करती थीं, जिसे खत्म कर दिया गया था। गलत तरीके से बर्खास्त किए गए लोगों में कांगो में इबोला को नियंत्रित करने के लिए काम करने वाले लोग, महामारी खुफिया सेवा के सदस्य और सीडीसी की प्रशंसित वैज्ञानिक पत्रिका, मोर्बिडिटी एंड मोर्टैलिटी रेट वीकली रिपोर्ट को संकलित करने वाली टीम शामिल थी।

    न्यूयार्क टाइम्स में इस बर्खास्तगी की खबर प्रकाशित होने के बाद दो संघीय स्वास्थ्य अधिकारियों ने पुष्टि की कि इन कर्मचारियों को वापस बुला लिया गया है।

    सैनिकों को शटडाउन अवधि के दौरान वेतन भुगतान किया जाएगा

    बता दें कि सीडीसी पर पहले से ही संकट छाया हुआ है। स्वास्थ्य मंत्री राबर्ट एफ केनेडी जूनियर विभाग के एक तिहाई कर्मचारियों को अप्रैल में ही बाहर कर चुके हैं। एक वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी ने बताया कि कर्मचारियों को गलत सूचना भेजी गई थी, जिसमें तकनीकी सुधार कर दिया गया है। सैनिकों के लिए ट्रंप ने जारी किए आठ अरब डालर राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि उन्होंने उन फंड की पहचान कर ली है, जिसके माध्यम से सैनिकों को शटडाउन अवधि के दौरान वेतन भुगतान किया जाएगा।

    बता दें कि कांग्रेस ने सैनिकों के लिए अतिरिक्त पैसे की मंजूरी नहीं दी है। पेंटागन के अधिकारियों ने बताया कि बीते वित्त वर्ष के दौरान शोध, जांच और मूल्यांकन कार्यों के लिए तय आठ अरब डालर की रकम खर्च नहीं हुई थी, जिसे सैनिकों के लिए तय कर दिया गया है।

    ट्रंप ने अपनी योजना के बारे में बताते हुए ट्रुथ सोशल पर लिखा कि मैं अपनी सेना और देश के रक्षकों को डेमोक्रेट पार्टी का बंधक नहीं बनने दूंगा, जिनकी वजह से देश में खतरनाक सरकारी शटडाउन चल रहा है। आमतौर पर सरकार के बंद रहने के दौरान सैनिकों को भी वेतन-भत्ते नहीं दिए जाते हैं।

