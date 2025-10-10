Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    H-1B वीजा की फीस बढ़ाने के बाद एक और झटका देने की तैयारी में ट्रंप, लाखों भारतीयों पर होगा असर

    By Digital Desk Edited By: Abhinav Tripathi
    Updated: Fri, 10 Oct 2025 11:00 AM (IST)

    अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रंप एच1बी वीजा नियमों में और बदलाव करने की तैयारी में हैं। वीजा शुल्क पहले ही बढ़ाया जा चुका है, और अब नियोक्ताओं पर आव्रजन प्रतिबंध लगाने की योजना है। इन बदलावों का उद्देश्य अमेरिकी कर्मचारियों के हितों की रक्षा करना है, लेकिन इससे अमेरिका में काम करने की इच्छा रखने वाले भारतीय छात्रों और पेशेवरों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ने की संभावना है।

    prefferd source google
    Hero Image

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रंप ने हाल के दिनों में एच1-बी वीजा के नियमों सुधार किया था। ट्रंप प्रशासन ने एच1-बी वीजा का शुल्क बढ़ा कर $100,000 कर दिया था। इस फैसले के बाद अमेरिका एक और झटका देने की तैयारी में हैं।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    दरअसल, बताया जा रहा है कि अब इस वीजा के नियमों में और बदलाव किया जा सकता है। डोनल्ड ट्रंप प्रशासन नियोक्ताओं द्वारा परमिट के उपयोग और इसके लिए पात्रता पर अतिरिक्त आव्रजन प्रतिबंध लगाने की योजना बना रहा है।

    इन पहलुओं पर बदलाव का विचार कर रहा ट्रंप प्रशासन

    होमलैंड सुरक्षा विभाग ने एच-1बी वीजा श्रेणी को संशोधित करने के लिए अपने नियामक एजेंडे में एक नियम परिवर्तन का प्रस्ताव रखा है। जिसमें इस वीजा को लेकर कई प्रकार के बदलाव शामिल हैं। इन बदलावों में सीमा छूट के लिए पात्रता में संशोधन, कार्यक्रम की आवश्यकताओं का उल्लंघन करने वाले नियोक्ताओं की अधिक जांच जैसे पहलु शामिल हैं।

    न्यूजवीक की एक रिपोर्ट के अनुसार, बताया जा रहा है कि अभी ये तो स्पष्ट नहीं है कि क्या डीएचएस संभावित रूप से उन नियोक्ताओं और पदों को सीमित करने की योजना बना रहा है जिन्हें वार्षिक सीमा से छूट दी गई है। हालांकि, अगर एक बार फिर ट्रंप प्रशासन एच1बी वीजा के नियमों में बदलाव करता है, तो यह उन लोगों को भी प्रभावित कर सकता है, जो पहले से इस पहले से इस वीजा का लाभ उठा रहे हैं।

    नए प्रस्ताव में कही गई ये बात

    बताया जा रहा है कि इस प्रस्ताव में कहा गया है कि इन बदलावों का उद्देश्य एच-1बी गैर-आप्रवासी कार्यक्रम की अखंडता में सुधार लाना और अमेरिकी कर्मचारियों के वेतन और कार्य स्थितियों की बेहतर सुरक्षा करना है। अगर ट्रंप प्रशासन इन वीजा के नियमों में बदलाव करता है, तो इसका सीधा असर अमेरिका में काम करने की इच्छा रखने वाले हजारों भारतीय छात्रों और युवा पेशेवरों पर पड़ने की उम्मीद है।

    यह भी पढे़ं: पाकिस्तान को ट्रंप ने दिया झटका, अमेरिका नहीं देगा AMRAAM मिसाइल

    यह भी पढ़ें: जिसे पाने के लिए बच्चों की तरह बिलख रहे ट्रंप, उस Nobel Peace Prize से सम्मानित हुए कई अमेरिकी राष्ट्रपति

     