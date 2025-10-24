H-1B वीजा मामले में मुकदमों का सामना करेगा ट्रंप प्रशासन, कई संगठनों दी कोर्ट में चुनौती

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। अमेरिका के ट्रंप प्रशासन ने एच-1बी वीजा के लिए नए आवेदनों पर लगाए गए एक लाख डॉलर शुल्क को चुनौती देने वाले मुकदमों का सामना करने की घोषणा की है। उसने कहा कि बहुत लंबे समय से वीजा प्रणाली में धोखाधड़ी हो रही है और अमेरिकी कामगारों को प्राथमिकता देने के लिए इसमें बड़े पैमाने पर परिवर्तन किया जाना चाहिए।

बता दें कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने गत 19 सितंबर को वीजा शुल्क बढ़ाकर एक लाख डॉलर (करीब 88 लाख रुपये) करने के कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर किए थे। अमेरिकी चैंबर आफ कामर्स ने पिछले हफ्ते नए शुल्क को लेकर ट्रंप प्रशासन के खिलाफ मुकदमा दायर किया है।

मुकदमों का सामना करेगा ट्रंप प्रशासन- कैरोलिन लेविट व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव कैरोलिन लेविट ने गुरुवार को कहा, 'प्रशासन इन मुकदमों का अदालत में सामना करेगा। लंबे समय से एच-1बी वीजा सिस्टम में धोखाधड़ी हो रही है। इसी वजह से अमेरिकियों का वेतन कम हो गया है। इसलिए राष्ट्रपति इस सिस्टम को बेहतर बनाना चाहते हैं। यही एक वजह है कि उन्होंने नई नीति लागू की है।' लेविट ने कहा कि राष्ट्रपति ट्रंप की मुख्य प्राथमिकता अमेरिकी कामगारों को प्राथमिकता देना और वीजा सिस्टम को मजबूत करना है।