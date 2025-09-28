पोर्टलैंड में सैनिकों को तैनात करने का निर्देश, एंटीफा आतंकवादियों के हमले का खतरा

राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि उन्होंने युद्ध सचिव पीट हेगसेथ को पोर्टलैंड ओरेगन और संघीय क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आने वाले आव्रजन केंद्रों में सैनिकों को तैनात करने का निर्देश दिया है। उन्होंने वामपंथी फासीवाद विरोधी आंदोलन एंटीफा के हमलों का हवाला दिया। यह घोषणा इस हफ्ते की शुरुआत में एक कार्यकारी आदेश के बाद की गई है जिसमें एंटीफा को एक घरेलू आतंकवादी संगठन घोषित किया गया था।

ट्रंप ने अपने ट्रुथ सोशल अकाउंट पर लिखा, ''होमलैंड सिक्योरिटी सचिव क्रिस्टी नोएम के अनुरोध पर मैं युद्ध सचिव पीट हेगसेथ को युद्ध से प्रभावित पोर्टलैंड और मौजूद हमारे किसी भी आव्रजन केंद्रों को एंटीफा और अन्य घरेलू आतंकवादियों के हमले से बचाने के लिए सभी आवश्यक सैनिक उपलब्ध कराने का निर्देश दे रहा हूं।''