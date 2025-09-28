Language
    पोर्टलैंड में सैनिकों को तैनात करने का निर्देश, एंटीफा आतंकवादियों के हमले का खतरा

    By Agency Edited By: Jeet Kumar
    Updated: Sun, 28 Sep 2025 03:38 AM (IST)

    राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि उन्होंने युद्ध सचिव पीट हेगसेथ को पोर्टलैंड ओरेगन और संघीय क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आने वाले आव्रजन केंद्रों में सैनिकों को तैनात करने का निर्देश दिया है। उन्होंने वामपंथी फासीवाद विरोधी आंदोलन एंटीफा के हमलों का हवाला दिया। यह घोषणा इस हफ्ते की शुरुआत में एक कार्यकारी आदेश के बाद की गई है जिसमें एंटीफा को एक घरेलू आतंकवादी संगठन घोषित किया गया था।

    ट्रंप ने आव्रजन केंद्रों में सैनिकों को तैनात करने का निर्देश दिया (सांकेतिक तस्वीर)

     एएनआइ, वाशिंगटन। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि उन्होंने युद्ध सचिव पीट हेगसेथ को पोर्टलैंड, ओरेगन और संघीय क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आने वाले आव्रजन केंद्रों में सैनिकों को तैनात करने का निर्देश दिया है। उन्होंने वामपंथी फासीवाद विरोधी आंदोलन एंटीफा के हमलों का हवाला दिया।

    ट्रंप ने अपने ट्रुथ सोशल अकाउंट पर लिखा, ''होमलैंड सिक्योरिटी सचिव क्रिस्टी नोएम के अनुरोध पर मैं युद्ध सचिव पीट हेगसेथ को युद्ध से प्रभावित पोर्टलैंड और मौजूद हमारे किसी भी आव्रजन केंद्रों को एंटीफा और अन्य घरेलू आतंकवादियों के हमले से बचाने के लिए सभी आवश्यक सैनिक उपलब्ध कराने का निर्देश दे रहा हूं।''

    यह घोषणा इस हफ्ते की शुरुआत में एक कार्यकारी आदेश के बाद की गई है जिसमें एंटीफा को एक घरेलू आतंकवादी संगठन घोषित किया गया था। व्हाइट हाउस ने कहा कि इस आदेश ने संघीय एजेंसियों को समूह के नेटवर्क, वित्तपोषण और अन्य सहायता प्रदान करने वाली किसी भी गतिविधि की जांच करने का अधिकार दिया है।