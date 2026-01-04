मादुरो को पकड़ने की योजना पर कई महीनों से चल रहा था काम, ट्रंप ने ऑपरेशन का देखा सीधा प्रसारण

रॉयटर, वाशिंगटन। शनिवार तड़के 4.21 बजे राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने इंटरनेट मीडिया प्लेटफार्म 'ट्रुथ सोशल' पर एक संदेश लिखा-अमेरिका ने वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो और उनकी पत्नी को पकड़ने के लिए एक साहसिक अभियान को अंजाम दिया है। यह कार्रवाई अप्रत्याशित थी।

कई महीनों से काम चल रहा था योजना पर काम लेकिन, मामले से परिचित सूत्रों का कहना है कि इस जटिल अभियान की योजना पर कई महीनों से काम चल रहा था, जिसमें विस्तृत पूर्वाभ्यास भी किया गया था। अमेरिकी सेना की डेल्टा फोर्स सहित एलीट ट्रूप ने मादुरो के सुरक्षित ठिकाने की हूबहू प्रतिकृति बनाई और अभ्यास किया कि वे उस मजबूत किलेबंदी वाले आवास में कैसे प्रवेश करेंगे।

सूत्रों के अनुसार, सीआइए की एक छोटी टीम अगस्त से ही वेनेजुएला में मौजूद थी, जिसने मादुरो की जीवनशैली के बारे में जानकारी प्रदान की। इससे उन्हें पकड़ना आसान हो गया। ट्रंप के वरिष्ठ सहयोगी स्टीफन मिलर, विदेश मंत्री मार्को रूबियो, रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ और सीआइए निदेशक जान रैटक्लिफ ने इस मुद्दे पर महीनों तक काम करने के लिए एक मुख्य टीम बनाई थी। इनके बीच नियमित बैठकें और फोन काल पर बातचीत होती थी। वे अक्सर राष्ट्रपति ट्रंप से भी मिलते थे।

मादुरो पर नजर रखता था एजेंट खुफिया एजेंसी का संपर्क मादुरो के एक करीबी एजेंट से भी था, जो उनकी गतिविधियों पर नजर रखता था और आपरेशन के दौरान उनकी सटीक लोकेशन का पता लगाने के लिए तैयार था। सभी तैयारियां पूरी होने के बाद ट्रंप ने चार दिन पहले आपरेशन को मंजूरी दे दी थी, लेकिन सैन्य और खुफिया योजनाकारों ने उन्हें बेहतर मौसम और कम बादलों का इंतजार करने का सुझाव दिया था।

ट्रंप ने ऑपरेशन का सीधा प्रसारण देखा शनिवार तड़के मादुरो को पकड़ने का अभियान-आपरेशन एब्सोल्यूट रिजाल्व शुरू हुआ। फ्लोरिडा के पाम बीच स्थित अपने मार-ए-लागो क्लब में सलाहकारों से घिरे ट्रंप ने इस अभियान का सीधा प्रसारण देखा। अभियान पूरा होने के कुछ घंटे बाद ट्रंप ने फाक्स न्यूज पर कहा-मैंने कुछ बेहतरीन अभियान चलाए हैं। लेकिन ऐसा पहले कभी नहीं देखा।

कैरिबियन क्षेत्र में सैनिक तैनात पेंटागन ने कैरिबियन क्षेत्र में सैन्य बलों की व्यापक तैनाती की है। इसके तहत एक विमानवाहक पोत, 11 युद्धपोत और एक दर्जन से अधिक एफ-35 विमान भेजे गए हैं। कुल मिलाकर 15 हजार से अधिक सैनिक इस क्षेत्र में भेजे गए हैं, जिसे अमेरिकी अधिकारी लंबे समय से मादक पदार्थों के खिलाफ अभियान बताते रहे हैं।

हर स्थिति के लिए एक लड़ाकू विमान शुक्रवार देर रात और शनिवार तड़के ट्रंप और उनके सलाहकार आपस में बातचीत कर रहे थे, तभी कई अमेरिकी विमानों ने उड़ान भरी और काराकास के अंदर और आसपास के ठिकानों पर हमले किए।