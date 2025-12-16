नए साल पर अमेरिका को दहलाने की आतंकी साजिश नाकाम, ऑपरेशन मिड नाइट सन दिया गया था नाम
अमेरिका की संघीय जांच एजेंसी एफबीआई ने लॉस एंजिलिस और आरेंज काउंटी में नए साल की पूर्व संध्या पर सिलसिलेवार बम धमाके करने की साजिश को नाकाम कर दिया। अ ...और पढ़ें
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। अमेरिका की संघीय जांच एजेंसी एफबीआई ने कैलिफोर्निया के लॉस एंजिलिस और आरेंज काउंटी में कई ठिकानों को निशाना बनाने वाली एक गंभीर आतंकी साजिश को समय रहते नाकाम कर दिया है।
अमेरिकी अटार्नी जनरल पाम बोंडी ने सोमवार को बताया कि इस साजिश के तहत नए साल की पूर्व संध्या पर सिलसिलेवार बम धमाके करने की योजना बनाई गई थी। मामले में चार आतंकियों को गिरफ्तार किया गया है। आतंकवादियों ने आईईडी के परीक्षण विस्फोट के लिए 12 दिसंबर को सुदूर मोजावे रेगिस्तान का दौरा भी किया था।
एजेंटों को निशाना बनाने की थी योजना
अटार्नी जनरल के अनुसार, खुद को “टर्टल आइलैंड लिबरेशन फ्रंट'' बतानेवाला समूह इस हमले की तैयारी कर रहा था। इस समूह को कट्टर वामपंथी, फलस्तीन समर्थक, सरकार और पूंजीवाद विरोधी बताया जा रहा है। साजिश में इमिग्रेशन एंड कस्टम्स एनफोर्समेंट (आईसीई) के एजेंटों और उनके वाहनों को भी निशाना बनाने की योजना शामिल थी।
जांच एजेंसियों ने क्या कहा?
जांच एजेंसियों का कहना है कि योजना के तहत लॉस एंजिलिस क्षेत्र में नए साल की रात ठीक 12 बजे पांच अलग-अलग स्थानों पर दो अमेरिकी कंपनियों को निशाना बनाया जाना था। इस साजिश को ऑपरेशन मिडनाइट सन कोड नाम दिया गया था। इसमें आठ पन्नों में बम हमले की रूपरेखा दर्ज की गई थी।
