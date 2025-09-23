संयुक्त राष्ट्र महासभा से पहले न्यूयॉर्क में आतंकी साजिश का भंडाफोड़, नष्ट किए एक लाख से ज्यादा सिम कार्ड

Language
    By Agency Edited By: Jeet Kumar
    Updated: Tue, 23 Sep 2025 11:30 PM (IST)

    संयुक्त राष्ट्र महासभा से पहले न्यूयॉर्क में आतंकी साजिश का भंडाफोड़ (सांकेतिक तस्वीर)

     एएनआई, न्यूयॉर्क। अमेरिकी खुफिया सेवा ने मंगलवार को दावा किया कि संयुक्त राष्ट्र महा सभा से पहले एक बड़े टेलिकॉम नेटवर्क को ध्वस्त करते हुए बड़े पैमाने पर सिम कार्ड और सर्वर जब्त किए हैं।

    एक लाख से ज्यादा सिम कार्ड ध्वस्त किए

    एजेंसी ने एक्स पर एक पोस्ट में बताया कि इस अभियान में न्यूयॉर्क क्षेत्र में 300 से ज्यादा सिम सर्वर और एक लाख से ज्यादा सिम कार्ड ध्वस्त किए, जो टेलिकॉम नेटवर्क को पंगु बना सकते थे और अज्ञात टेलिफोनिक हमले करा सकते थे।

    खुफिया सेवा की ये बड़ी सफलता

    यूएन महा सभा में दुनिया के दिग्गज नेता शामिल होते हैं। ऐसे में खुफिया सेवा की ये बड़ी सफलता मानी जा रही है।

    बताया गया कि न्यूयार्क ट्राइस्टेट क्षेत्र में इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के नेटवर्क से संयुक्त राष्ट्र महासभा पर हमले का खतरा था, जिसे समय रहते बचा लिया गया।

    उपकरणों की फोरेंसिक जांच कराई जा रही है

    इन उपकरणों से सेल फोन टॉवर को निष्क्रिय किया जा सकता था, गुमनाम धमकियां दी जा सकती थीं और अपराधियों के बीच एन्कि्रप्टेड कॉल के जरिये गंभीर खतरा पैदा किया जा सकता था। एजेंसी ने बताया कि उपकरणों की फोरेंसिक जांच कराई जा रही है।

    शुरुआती विश्लेषण में ये संकेत मिले हैं कि आतंकियों और अपराधियों के बीच कुछ बातचीत हुई है। एजेंसी ने बताया कि संयुक्त राष्ट्र महा सभा के 35 मील के दायरे में ये नेटवर्क ध्वस्त किए गए हैं। इस मामले में आगे जांच की जा रही है।