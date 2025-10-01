Language
    बच्चों के नाम रखने के लिए 26 लाख तक लेती है यह महिला, फिर भी लगती है लोगों की लाइन!

    By Jagran News Edited By: Shubham Kumar Tiwari
    Updated: Wed, 01 Oct 2025 01:48 PM (IST)

    आजकल अमीर माता-पिता अपने बच्चों का नाम रखने के लिए प्रोफेशनल सलाहकारों से परामर्श कर रहे हैं और उन्हें मोटी फीस दे रहे हैं। टेलर ए. हम्फ्री नामक एक महिला जो सैन फ्रांसिस्को में रहती है बच्चों के नामकरण के लिए 30000 डॉलर तक की फीस लेती है। उन्होंने अब तक 500 से अधिक बच्चों के नामकरण में मदद की है।

    बच्चे का नामकरण करने के लिए 26 लाख लेती हैं टेलर ए. हम्फ्री

     

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। अब तक आपने बच्चों ने नामकरण के लिए पंडित या विद्धान से सलाह लेते हुए देखा होगा। जिन्हें नामकरण संस्कार के बाद दक्षिणा स्वरूप कुछ पैसे दे दिए जाते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं, आजकल के अमीर मां-बाप अब बच्चे का नाम रखने के लिए प्रोफेशनल लोगों से सलाह ले रहे हैं और इसके बदले उन्हें मोटा पैसा भी दे रहे हैं। यानी बच्चों का नाम रखना अब एक शानदार पेशा बन गया है।

    दरअसल, न्यूयार्क पोस्ट की एक रिपोर्ट के मुताबिक, सैन फ्रांसिस्को की एक महिला जिसका नाम टेलर ए. हम्फ्री है। उसने करीब एक दशक पहले बच्चों के नाम रखने के बारे में ऑनलाइन पोस्ट करना शुरू किया। वहीं, अब हम्फ्री ने इस जुनून को व्यवसाय में बदल दिया है। वो एक बच्चे के नामकरण के लिए 30,000 डॉलर यानी 26,64,889 रुपये का फीस लेती है। उसने अब तक 500 से ज्यादा बच्चों के नामकरण में मदद की है।

    जानिए कब शुरू किया यह काम

    टेलर ए. हम्फ्री का कंसलटेंट फर्म सैन फ्रांसिस्को में स्थित है। साल 2020 में उनके फर्म से 100 से ज्यादा अमीर मां-बाप के बच्चों के नाम रखने में मदद की। इस दौरान करीब डेढ़ लाख से ज्यादा डॉलर की कमाई हुई। नामकरण के लिए अब तक हम्फ्री सिर्फ 1500 डॉलर ही फीस लेती थी। लेकिन अब इनका नाम रखने का चार्ज 30,000 डॉलर यानी 26 लाख रुपए से भी अधिक हो गया है।

    बड़े-बड़े सेलिब्रिटीज भी रखवाते बच्चे का नाम

    हम्फ्री के ज्यादात्तर ग्राहक गुमनाम हैं। जिसमें अमीर लोगों से लेकर हाई-प्रोफाइल सेलिब्रिटीज़ तक शामिल हैं। ये लोग अपने बच्चे का सही नाम रखने के लिए हम्फ्री से मदद लेते हैं। साल 2021 में इनकी डिमांड बढ़ी। हालांकि, इस दौरान हम्फ्री की ऑनलाइन आलोचना भी हुई। इसके बावजूद उनको इस बिजनेस को बढ़ाने में मदद मिली। हम्फ्री के मुताबिक, उन्हें इस काम में सिर्फ नाम चुनना ही शामिल नहीं है, बल्कि अक्सर नामकरण के साथ-साथ वे एक चिकित्सक या मध्यस्थ की भूमिका भी निभाती हैं।

    जानिए क्या बोली हम्फ्री?

    हम्फ्री ने द पोस्ट को बताया, "मुझे इस बात को स्वीकार करना पड़ा कि लोग अक्सर मुझे ऐसे कंटेंट के ज़रिए ढूंढते हैं जो मेरा मजाक भी उड़ाते हैं। मैं इसे स्वीकार करती हूँ क्योंकि मेरा मानना ​​है कि मैं जो काम कर रही हूँ वह वाकई महत्वपूर्ण है।" उन्होंने बताया, "जब सोशल मीडिया पर आपका मजाक उड़ाया जाता है, तो यह थोड़ा शर्मनाक होता है। लेकिन साथ ही, मैं सोचती हूँ, 'वाह, यह तो बेवकूफी है।' मैं बच्चों के नाम सोचकर गुज़ारा करती हूँ।"

