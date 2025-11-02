Language
    80 वर्षों में पहली बार व्हाइट हाउस का दौरा करेगा सीरिया का कोई राष्ट्रपति, शुरू होगा नया अध्याय

    By Prince Gourh Edited By: Prince Gourh
    Updated: Sun, 02 Nov 2025 11:30 PM (IST)

    अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इस महीने सीरिया के अंतरिम नेता अहमद अल-शरा की मेजबानी करेंगे। यह 80 वर्षों में किसी सीरियाई राष्ट्रपति की पहली अमेरिकी यात्रा होगी। विदेश मंत्री असद अल-शबानी ने कहा कि यह यात्रा दमिश्क और वाशिंगटन के बीच संबंधों में एक नया अध्याय शुरू करेगी। यात्रा के दौरान आईएसआईएस के खिलाफ गठबंधन पर हस्ताक्षर होने की उम्मीद है।

    80 वर्षों में पहली बार व्हाइट हाउस का दौरा करेगा सीरिया का कोई राष्ट्रपति (फाइल फोटो)

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इस महीने वाशिंगटन में सीरिया के अंतरिम नेता अहमद अल-शरा के साथ होने वाली वार्ता की मेजबानी करेंगे। यह आठ दशकों में किसी सीरियाई राष्ट्रपति की पहली यात्रा होगी।

    सीरियाई विदेश मंत्री असद अल-शबानी ने रविवार को बहरीन में कहा कि यह यात्रा दमिश्क और वाशिंगटन के बीच संबंधों में एक नया अध्याय शुरू करने में मदद करेगी। बैठक 10 नवंबर को होने की उम्मीद है। अल-शबानी ने कहा, ''राष्ट्रपति अहमद अल-शरा नवंबर की शुरुआत में व्हाइट हाउस में होंगे। यह एक ऐतिहासिक यात्रा है। यह 80 से अधिक वर्षों में किसी सीरियाई राष्ट्रपति की व्हाइट हाउस की पहली यात्रा है।''

    अमेरिकी राजदूत ने क्या कहा?

    सीरिया में अमेरिकी राजदूत टाम बैरक ने कहा कि अल-शरा द्वारा यात्रा के दौरान आइएसआइएल (आइएसआइएस) समूह के खिलाफ अमेरिका के नेतृत्व वाले एक अंतरराष्ट्रीय गठबंधन में शामिल होने के लिए समझौते पर हस्ताक्षर करने की उम्मीद है।

    दिसंबर में बशर अल-असद से सत्ता संभालने वाले अल-शरा उन विश्व शक्तियों के साथ सीरिया के संबंधों को फिर से बनाने के लिए काम कर रहे हैं जिन्होंने असद के शासन के दौरान खुद को अलग कर लिया था।

