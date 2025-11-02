80 वर्षों में पहली बार व्हाइट हाउस का दौरा करेगा सीरिया का कोई राष्ट्रपति, शुरू होगा नया अध्याय

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इस महीने वाशिंगटन में सीरिया के अंतरिम नेता अहमद अल-शरा के साथ होने वाली वार्ता की मेजबानी करेंगे। यह आठ दशकों में किसी सीरियाई राष्ट्रपति की पहली यात्रा होगी।

सीरियाई विदेश मंत्री असद अल-शबानी ने रविवार को बहरीन में कहा कि यह यात्रा दमिश्क और वाशिंगटन के बीच संबंधों में एक नया अध्याय शुरू करने में मदद करेगी। बैठक 10 नवंबर को होने की उम्मीद है। अल-शबानी ने कहा, ''राष्ट्रपति अहमद अल-शरा नवंबर की शुरुआत में व्हाइट हाउस में होंगे। यह एक ऐतिहासिक यात्रा है। यह 80 से अधिक वर्षों में किसी सीरियाई राष्ट्रपति की व्हाइट हाउस की पहली यात्रा है।''