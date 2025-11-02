'पैसे देना भूल गई', भारतीय महिला पर लगा US के स्टोर से शॉपलिफ्टिंग का आरोप; पकड़े जाने पर फूट-फूटकर लगी रोने

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। अमेरिका में एक भारतीय महिला का वीडियो सामने आया है, जिसमें वह पुलिस अधिकारियों के सामने रोती हुई दिखाई दे रही हैं। उन पर एक स्टोर से कपड़े चुराने (Shoplifting) का आरोप लगा है।

वीडियो में महिला पुलिस से हाथ जोड़कर माफी मांगती नजर आ रही है। वह कहती है कि उसने कपड़े अपने भाई के लिए लिए थे जो भारत में रहता है और ‘Made in USA’ चीजें पसंद करता है, लेकिन उन्हें खरीद नहीं सकता।

महिला की सफाई वीडियो में महिला पुलिस से कहती है कि वह सामान का भुगतान करना भूल गई थी। वह बार-बार पुलिस से गुजारिश करती है कि उसे हथकड़ी न लगाई जाए और एक मौका दिया जाए। पुलिस के कहने पर भी महिला बार-बार पीछे मुड़ने से इनकार करती रही।

अंततः पुलिस ने उसे हथकड़ी लगा दी। जब महिला ने पूछा कि अब क्या होगा, तो अधिकारियों ने बताया कि उसे स्टेशन ले जाया जाएगा वहां प्रोसेस के बाद कुछ घंटों में रिहा किया जा सकता है। सोशल मीडिया पर नाराजगी इस घटना के बाद सोशल मीडिया पर लोगों ने नाराजगी जताई है। कई यूजर्स ने कहा कि ऐसे मामले विदेशों में भारतीयों की छवि खराब करते हैं। एक यूजर ने लिखा, “विदेशों में जाकर चोरी क्यों करते हैं? ये वही पढ़े-लिखे लोग हैं जो विदेशी शिक्षा और यात्रा का खर्च उठा सकते हैं।” दूसरे ने कहा, “ऐसे मामलों से पूरे भारतीय समुदाय की प्रतिष्ठा को धक्का लगता है। कानून सबके लिए एक समान है।”