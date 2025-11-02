Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    'पैसे देना भूल गई', भारतीय महिला पर लगा US के स्टोर से शॉपलिफ्टिंग का आरोप; पकड़े जाने पर फूट-फूटकर लगी रोने

    By Prince Gourh Edited By: Prince Gourh
    Updated: Sun, 02 Nov 2025 10:06 PM (IST)

    अमेरिका में एक भारतीय महिला पर स्टोर से कपड़े चुराने का आरोप लगा है। वीडियो में वह पुलिस से माफी मांगती हुई और कपड़े अपने भाई के लिए लेने की बात कहती हुई दिख रही है। महिला का कहना है कि वह भुगतान करना भूल गई थी। सोशल मीडिया पर इस घटना को लेकर लोगों ने नाराजगी जताई है। पहले भी ऐसे मामले सामने आ चुके हैं।

    prefferd source google
    Hero Image

    भारतीय महिला पर लगा US के स्टोर से शॉपलिफ्टिंग का आरोप (फोटो सोर्स- सोशल मीडिया)

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। अमेरिका में एक भारतीय महिला का वीडियो सामने आया है, जिसमें वह पुलिस अधिकारियों के सामने रोती हुई दिखाई दे रही हैं। उन पर एक स्टोर से कपड़े चुराने (Shoplifting) का आरोप लगा है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    वीडियो में महिला पुलिस से हाथ जोड़कर माफी मांगती नजर आ रही है। वह कहती है कि उसने कपड़े अपने भाई के लिए लिए थे जो भारत में रहता है और ‘Made in USA’ चीजें पसंद करता है, लेकिन उन्हें खरीद नहीं सकता।

    महिला की सफाई

    वीडियो में महिला पुलिस से कहती है कि वह सामान का भुगतान करना भूल गई थी। वह बार-बार पुलिस से गुजारिश करती है कि उसे हथकड़ी न लगाई जाए और एक मौका दिया जाए। पुलिस के कहने पर भी महिला बार-बार पीछे मुड़ने से इनकार करती रही।

    अंततः पुलिस ने उसे हथकड़ी लगा दी। जब महिला ने पूछा कि अब क्या होगा, तो अधिकारियों ने बताया कि उसे स्टेशन ले जाया जाएगा वहां प्रोसेस के बाद कुछ घंटों में रिहा किया जा सकता है।

    सोशल मीडिया पर नाराजगी

    इस घटना के बाद सोशल मीडिया पर लोगों ने नाराजगी जताई है। कई यूजर्स ने कहा कि ऐसे मामले विदेशों में भारतीयों की छवि खराब करते हैं। एक यूजर ने लिखा, “विदेशों में जाकर चोरी क्यों करते हैं? ये वही पढ़े-लिखे लोग हैं जो विदेशी शिक्षा और यात्रा का खर्च उठा सकते हैं।” दूसरे ने कहा, “ऐसे मामलों से पूरे भारतीय समुदाय की प्रतिष्ठा को धक्का लगता है। कानून सबके लिए एक समान है।”

    पहले भी सामने आ चुका हैं ऐसे मामले

    मई महीने में भी एक भारतीय महिला पर अमेरिका के इलिनॉयस राज्य में टारगेट स्टोर से करीब 1.1 लाख रुपये के सामान की चोरी का आरोप लगा था। वह करीब सात घंटे स्टोर में रही और बिना भुगतान के गाड़ी में सामान लेकर बाहर निकलने की कोशिश की।

    पुलिस के पूछने पर उसने माफी मांगी और कहा, “मैं इस देश की नहीं हूं, माफ कर दीजिए।” जिस पर अधिकारी ने जवाब दिया, “क्या भारत में चोरी करने की इजाजत है?”

    रूस ने पानी में उतारा प्रलयकारी ड्रोन से लैस परमाणु पनडुब्बी, मिटा सकता है एक पूरा देश