अमेरिका में गांजा का सेवन करने वाले क्या अब रख पाएंगे बंदूक? सुप्रीम कोर्ट करेगा विचार

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वह इस बात पर विचार करेगा कि क्या नियमित रूप से गांजा का सेवन करने वाले लोग कानूनी रूप से बंदूकें रख सकते हैं। यह बंदूक अधिकारों का विस्तार करने वाले 2022 के फैसले के बाद से अदालत के सामने आने वाला नया मामला है।

ट्रंप के प्रशासन ने जजों से टेक्सास के एक युवक के खिलाफ एक गंभीर अपराध के मामले को फिर से शुरू करने का अनुरोध किया है, क्योंकि उसके घर में कथित तौर पर एक बंदूक थी और उसने नियमित रूप से गांजा का सेवन करने की बात स्वीकार की थी।

2026 में होगी बहस की शुरुआत न्याय विभाग ने निचली अदालत द्वारा उस कानून को रद्द करने के बाद अपील की थी जो किसी भी अवैध ड्रग्स का सेवन करने वाले लोगों को बंदूक रखने से रोकता है। इस मामले में बहस संभवतः 2026 की शुरुआत में होगी और गर्मियों की शुरुआत तक फैसला आने की संभावना है।

ट्रंप प्रशासन दूसरे संशोधन अधिकारों का पक्षधर है, लेकिन सरकारी वकीलों ने तर्क दिया कि यह प्रतिबंध एक उचित प्रतिबंध है। हेमानी के खिलाफ मामला बहाल करने का अनुरोध उन्होंने अदालत से अली डेनियल हेमानी के खिलाफ मामला बहाल करने का अनुरोध किया। उनके वकीलों ने पांचवीं अमेरिकी सर्किट अपील अदालत द्वारा यह पाए जाने के बाद कि सर्वोच्च अदालत के बंदूक अधिकारों के विस्तृत दृष्टिकोण के तहत यह व्यापक प्रतिबंध असंवैधानिक है, उनके खिलाफ लगाए गए गंभीर अपराध के आरोप को खारिज करवा दिया।