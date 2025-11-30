स्टारलिंक को लेकर भारत के लिए क्या है मस्क का प्लान? घनी आबादी वाले इलाकों को लेकर बताई ये मुश्किल
टेस्ला के सीईओ एलन मस्क की स्टारलिंक भारत में सैटेलाइट इंटरनेट सेवा शुरू करने की तैयारी में है। कंपनी ग्रामीण क्षेत्रों तक हाई-स्पीड इंटरनेट पहुंचाने पर ध्यान केंद्रित कर रही है। मस्क ने घनी आबादी वाले क्षेत्रों में कनेक्टिविटी की चुनौतियों और बैंडविड्थ पर दबाव की बात कही है। स्टारलिंक को भारत में सेवाएं शुरू करने के लिए नियामक मंजूरी का इंतजार है।
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। अरबपति अमेरिकी कारोबारी और स्पेसएक्स के चीफ एलन मस्क ने कहा कि वह भारत में कंपनी का कम लागत वाला, भरोसेमंद इंटरनेट स्टारलिंक लॉन्च करने के लिए उत्सुक हैं, जो पहले से ही 150 देशों में काम कर रहा है।
पीपल ऑफ डब्ल्यूटीएफ पॉडकास्ट में निखिल कामथ से बात करते हुए, मस्क ने कहा कि स्टारलिंक की ताकत हजारों लो-अर्थ-ऑर्बिट सैटेलाइट में है जो दुनिया भर में हाई-स्पीड, लो-लेटेंसी कनेक्टिविटी देते हैं।
उन्होंने कहा, "सैटेलाइट के बीच लेजर लिंक हैं, इसलिए यह एक तरह का लेजर मेश बनाता है। मान लीजिए अगर केबल खराब हो जाते हैं या कट जाते हैं, जैसे फाइबर केबल, तो सैटेलाइट एक-दूसरे के बीच कम्युनिकेट कर सकते हैं और कनेक्टिविटी दे सकते हैं।"
'घनी आबादी वाले शहरों को सर्विस देना फिजिकली मुमकिन नहीं'
जब उनसे पूछा गया कि क्या स्टारलिंक घनी आबादी वाले इलाकों में काम कर सकता है, तो उन्होंने कहा कि "फिजिक्स इसकी इजाजत नहीं देगी"।
मस्क ने कहा, "इसे एक टॉर्च की तरह समझें, कोन 550 km तक नीचे आ रहा है, लेकिन 1 km दूर नहीं। हमारे लिए स्टारलिंक का इस्तेमाल करके घनी आबादी वाले शहरों को सर्विस देना फिजिकली मुमकिन नहीं है। यह घनी आबादी वाले शहर के 1% या 2% को सर्विस दे सकता है।"
स्टारलिंक सैटेलाइट आपदा वाले इलाकों में मददगार- मस्क
मस्क ने आगे कहा कि स्टारलिंक सैटेलाइट लगभग 550 किलोमीटर की दूरी पर ऑर्बिट करते हैं, जो 36,000 किलोमीटर पर ट्रेडिशनल जियोस्टेशनरी सैटेलाइट से बहुत कम है, जिससे रिस्पॉन्स टाइम तेज होता है। इससे वे आपदा वाले इलाकों के लिए खास तौर पर मददगार होते हैं।
आपदा के हालात में, स्टारलिंक फ्री इंटरनेट देता है- मस्क
उन्होंने कहा, "अगर किसी इलाके में किसी तरह की प्राकृतिक आपदा, बाढ़, आग या भूकंप आया है, तो इससे जमीनी इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान होता है। लेकिन स्टारलिंक सैटेलाइट फिर भी काम करते हैं। आपदा के हालात में, स्टारलिंक फ्री इंटरनेट देता है।"
उन्होंने हाल ही में रेड सी केबल कट का उदाहरण दिया, जिससे कनेक्टिविटी पर असर पड़ा, जबकि स्टारलिंक बिना किसी रुकावट के काम करता रहा।
