क्या US को H-1B वीजा खत्म कर देना चाहिए? एलन मस्क ने क्या कहा; भारतीय एंटरप्रेन्योर्स को दी ये सलाह

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। अमेरिकी अरबपति कारोबारी एलन मस्क ने जेरोधा के को-फाउंडर निखिल कामथ के पीपल ऑफ WTF पॉडकास्ट में H1-B वीजा प्रोग्राम, भारतीयों द्वारा अमेरिकी इकोसिस्टम में जोड़ी गई वैल्यू, भविष्य में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रोबोटिक्स की भूमिका और भारत में स्टारलिंक के आने जैसे कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर अपनी बात रखी।

एलन मस्क ने कहा कि टैलेंटेड भारतीयों से अमेरिका को बहुत फायदा हुआ है। उन्होंने कहा कि अमेरिका की कुछ तथाकथित एंटी-इमिग्रेशन पॉलिसी H-1B वीजा प्रोग्राम के गलत इस्तेमाल और पिछली सरकार के सभी के लिए मुफ्त वाले नजरिए की वजह से शुरू हुईं।

कुछ कंपनियों ने H-1B पर सिस्टम के साथ गेम खेला- मस्क मस्क ने कहा, "मुझे लगता है कि H-1B प्रोग्राम का कुछ गलत इस्तेमाल हुआ है। यह कहना सही होगा कि आप जानते हैं, कुछ आउटसोर्सिंग कंपनियों ने H-1B के मामले में सिस्टम के साथ एक तरह से गेम खेला है और हमें सिस्टम के साथ यह गेम खेलना बंद करना होगा। लेकिन मैं निश्चित रूप से इस सोच से सहमत नहीं हूं कि हमें H1B प्रोग्राम को बंद कर देना चाहिए।"

उन्होंने कहा, "मुझे लगता है कि उन्हें यह एहसास नहीं है कि यह असल में बहुत बुरा होगा।" दशकों से, H-1B वीजा भारत, चीन और दूसरे देशों के युवा इंजीनियरों और साइंटिस्ट्स के लिए सालों की पढ़ाई को ज्यादा सैलरी वाली नौकरियों और परमानेंट रेजिडेंसी की संभावना में बदलने का एक मौका रहा है।

ट्रंप ने बढ़ाई H-1B वीजा की कीमत लेकिन सितंबर में, US प्रेसिडेंट ट्रंप ने कहा कि नए H-1B वीजा एप्लीकेशन की कीमत 100,000 अमेरिकी डॉलर होगी, जो एम्प्लॉयर वर्कर्स को स्पॉन्सर करने के लिए लगभग 2,000 से 5,000 डॉलर दे रहे थे। यह कदम उनके सपोर्टर्स द्वारा H-1B वीजा पर कार्रवाई की मांग के बाद उठाया गया, जिसमें प्रोग्राम में बड़े पैमाने पर गलत इस्तेमाल और धोखाधड़ी का हवाला दिया गया था, जिसमें आरोप थे कि H-1B वीजा होल्डर्स अमेरिकियों को बेरोजगार कर रहे हैं।

भारतीय एंटरप्रेन्योर्स मस्क ने क्या दी सलाह? एलन मस्क ने भारतीय एंटरप्रेन्योर्स को 'बुली बनने' की सलाह दी है और कहा कि जो कोई भी अपनी क्षमता से ज्यादा कमाने का लक्ष्य रखता है, वह उनका सम्मान करते हैं। मस्क ने कहा, "मैं उन सभी का बहुत बड़ा फैन हूं जो बुली करना चाहते हैं। इसलिए, मुझे लगता है कि जो कोई भी अपनी क्षमता से ज्यादा कमाना चाहता है, मैं उसका सम्मान करता है।"

मस्क ने कहा कि जो एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं, उन्हें समाज में नेट कंट्रीब्यूटर बनने का लक्ष्य रखना चाहिए। उन्होंने पैसे की तलाश की तुलना खुशी की तलाश से भी की। प्रोडक्ट और सर्विस देना सबसे अच्छा तरीका- मस्क उन्होंने जेरोधा के को-फाउंडर कामथ से कहा, "अगर आप पैसे के मामले में कुछ कीमती बनाना चाहते हैं, तो आप उसके पीछे न भागें। असल में काम के प्रोडक्ट और सर्विस देना सबसे अच्छा तरीका है। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको पैसे के पीछे नहीं भागना होगा, बल्कि पैसा खुद आपके पास आएगा।"