'मेरी पार्टनर आधी भारतीय है', एलन मस्क ने ऐसा क्यों कहा? सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे मीम्स

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। टेस्ला और स्पेसएक्सके CEO एलन मस्क ने एक पॉडकास्ट में अपने परिवार, पार्टनर शिवॉन जिलिस और भारतीय मूल के लोगों के योगदान पर खुलकर बात की। उन्होंने बताया कि उनकी पार्टनर शिवॉन जिलिस आधी भारतीय हैं और उनके एक बेटे का मिडल नाम भारतीय वैज्ञानिक सुब्रह्मण्यन चंद्रशेखर से जुड़ा है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

शिवॉन जिलिस के बारे में मस्क के खुलासे एलन मस्क ने Zerodhaके फाउंडर निखिल कामथ के पॉडकास्ट 'WTF is?' में कहा, "मेरी पार्टनर शिवॉन आधी भारतीय हैं।" उन्होंने बताया कि उनके एक बेटे का मिडिल नाम 'शेखर' है, जो भारतीय-अमेरिकी नोबेल विजेता वैज्ञानिक सुब्रह्मण्यन चंद्रशेखर से प्रेरित है।

मस्क ने जिलिस के बचपन के बारे में भी जानकारी दी। उन्होंने कहा कि शिवॉन का जन्म कनाडा में हुआ था और बचपन में ही उन्हें गोद ले लिया गया था। मस्क के अनुसार, "मुझे सभी बातें ठीक-ठीक नहीं पता, लेकिन लगता है कि उनके पिता किसी यूनिवर्सिटी में एक्सचेंज स्टूडेंट थे।"