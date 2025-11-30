Language
    'मेरी पार्टनर आधी भारतीय है', एलन मस्क ने ऐसा क्यों कहा? सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे मीम्स

    By Prince Gourh Edited By: Prince Gourh
    Updated: Sun, 30 Nov 2025 08:19 PM (IST)

    एलन मस्क ने हाल ही में खुलासा किया कि उनकी पार्टनर शिवॉन जिलिस आधी भारतीय हैं। उन्होंने बताया कि उनके एक बेटे का मिडिल नाम भारतीय वैज्ञानिक सुब्रह्मण्यन चंद्रशेखर से प्रेरित 'शेखर' है। मस्क ने भारतीय प्रतिभा की सराहना करते हुए कहा कि अमेरिका की तरक्की में भारतीय मूल के लोगों का बड़ा योगदान है। उन्होंने यह भी बताया कि शिवॉन जिलिस के चार बच्चे हैं।

    एलन मस्क का खुलासा बताया बेटे का मिडिल नेम क्यों है शेखर (फाइल फोटो)

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। टेस्ला और स्पेसएक्सके CEO एलन मस्क ने एक पॉडकास्ट में अपने परिवार, पार्टनर शिवॉन जिलिस और भारतीय मूल के लोगों के योगदान पर खुलकर बात की। उन्होंने बताया कि उनकी पार्टनर शिवॉन जिलिस आधी भारतीय हैं और उनके एक बेटे का मिडल नाम भारतीय वैज्ञानिक सुब्रह्मण्यन चंद्रशेखर से जुड़ा है।

    शिवॉन जिलिस के बारे में मस्क के खुलासे

    एलन मस्क ने Zerodhaके फाउंडर निखिल कामथ के पॉडकास्ट 'WTF is?' में कहा, "मेरी पार्टनर शिवॉन आधी भारतीय हैं।" उन्होंने बताया कि उनके एक बेटे का मिडिल नाम 'शेखर' है, जो भारतीय-अमेरिकी नोबेल विजेता वैज्ञानिक सुब्रह्मण्यन चंद्रशेखर से प्रेरित है।

    मस्क ने जिलिस के बचपन के बारे में भी जानकारी दी। उन्होंने कहा कि शिवॉन का जन्म कनाडा में हुआ था और बचपन में ही उन्हें गोद ले लिया गया था। मस्क के अनुसार, "मुझे सभी बातें ठीक-ठीक नहीं पता, लेकिन लगता है कि उनके पिता किसी यूनिवर्सिटी में एक्सचेंज स्टूडेंट थे।"

    शिवॉन जिलिस 2017 में मस्क की कंपनी न्यूरालिंक से जुड़ीं और फिलहाल ऑपरेशंस और स्पेशल प्रोजेक्ट्स की डायरेक्टर हैं। उन्होंने येल यूनिवर्सिटी से इकोनॉमिक्स और फिलॉसफी में डिग्री ली है।

    मस्क और जिलिस के बच्चे

    शिवॉन जिलिस और एलन मस्क के चार बच्चे हैं, जुड़वां स्ट्राइडर और अज्योर, बेटी आर्केडिया और बेटा सेल्डन लाइकर्गस।

    भारतीय प्रतिभा पर मस्क की तारीफ

    पॉडकास्ट में बातचीत के दौरान निखिल कामथ ने कहा कि अमेरिका लंबे समय से दुनिया भर के प्रतिभाशाली लोगों को आकर्षित करता रहा है, जिसे भारत में कई लोग 'ब्रेनड्रेन' भी कहते हैं। इस पर मस्क ने सहमति जताते हुए कहा, "अमेरिका को वर्षों से आए प्रतिभाशाली भारतीय लोगों से बहुत फायदा हुआ है।" मस्क ने माना कि भारतीय मूल के लोगों ने अमेरिका की टेक्नोलॉजी और इनोवेशन में बड़ा योगदान दिया है।

