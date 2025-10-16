US Crime: ब्वॉयफ्रेंड ने सोशल मीडिया पर ब्लॉक किया तो एक्स ने किया गर्लफ्रेंड का मर्डर, अब अदालत ने सुनाई सजा

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। साकिना थॉम्पसन को 2022 में कायला हॉजसन की हत्या का दोषी पाया गया। थॉम्पसन ने हॉजसन को सोशल मीडिया पर ब्लॉक करने के कारण ईर्ष्या में उसकी हत्या कर दी। उसने घटनास्थल को साफ करने और सबूत मिटाने की कोशिश की। कोर्ट में थॉम्पसन ने इसे आत्मरक्षा बताया, लेकिन अभियोजन पक्ष का कहना है कि हत्या की साजिश पहले से रची गई थी।

दरअसल, 31 वर्षीय साकिना थॉम्पसन को जुलाई 2022 में फ्लोरिडा के तामारैक में 23 वर्षीय कायला हॉजसन की हत्या के लिए दोषी ठहराया गया है। पूर्व प्रेमिका ने नई गर्लफ्रेंड की हत्या इसलिए की क्योंकि उसको सोशल मीडिया पर पूर्व ब्वॉयफ्रेंड ने ब्लॉक कर दिया। इसको लेकर थॉमसन चिढ़ गई थी। साकिना थॉम्पसन को आजीवन कारावास की सजा हो सकती है।

जानिए क्या बोली थॉम्पसन न्यूयॉर्क पोस्ट की रिपोर्ट के अनुसार, एक जूरी ने मंगलवार को फैसला सुनाया कि थॉम्पसन घटना के वक्त दो महीने की गर्भवती थी। उसने गवाही देते हुए बताया कि घटना के वक्त वह बेहोश हो गई थी। उसको जब होश आया तब पता चला कि उसकी हत्या की गई है।

आत्मरक्षा का प्रयास थॉम्पसन ने फोर्ट लॉडरडेल की अदालत में कहा कि यह आत्मरक्षा का एक प्रयास था। "मैंने उसे इसलिए मार डाला क्योंकि उसने हुक्के का गिलास उठाकर मेरे पेट पर वार कर दिया था। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे वह मेरे बच्चे को चोट पहुंचाने की कोशिश कर रही हो।"