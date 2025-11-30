अमेरिका में बर्फीले तूफान का अलर्ट, 56 KM प्रति घंटे की स्पीड से चलेंगी हवाएं; उड़ानों पर पड़ेगा असर
US Snow Storm Alert: अमेरिका में बर्फीले तूफान का अलर्ट जारी किया गया है, जिससे यात्रा में बाधा आ सकती है। राष्ट्रीय मौसम सेवा ने मोंटाना से ओहियो तक चेतावनी जारी की है, जिससे यातायात और उड़ानें प्रभावित होने की आशंका है। शिकागो में भारी बर्फबारी के कारण उड़ानें पहले से ही प्रभावित हैं और सड़कों पर फिसलन बढ़ गई है। पुलिस ने लोगों से घरों में रहने की अपील की है।
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। अमेरिका में भारी बर्फबारी के बीच बर्फीले तूफान (Snow Storm Alert) का अलर्ट जारी किया गया है। मिडवेस्ट और ग्रेट लेक से उठने वाला यह तूफान अमेरिका आने वाले यात्रियों के लिए मुश्किल खड़ी कर सकता है। खासकर थैंक्सगिविंग डे के कारण अमेरिका में भारी संख्या में सैलानियों का जमावड़ा लगने वाला है।
अगले हफ्ते बर्फीले तूफान के कारण अमेरिका के उत्तर-पूर्वी हिस्से में चेतावनी जारी की गई है। यह तूफान सोमवार और मंगलवार के बीच दस्तक दे सकता है। इस दौरान कई उड़ाने भी प्रभावित होने की संभावना है।
NWS ने दी चेतावनी
अमेरिका के राष्ट्रीय मौसम सेवा (NWS) ने मोंटाना से ओहियो तक तूफान की चेतावनी दी है। NWS के अनुसार, इससे ट्रैफिक धीमा हो सकता है और कई विमानों की उड़ानों में भी देरी होने की संभावना है। इस दौरान ज्यादा हिस्सों में प्रति घंटा 1 इंच (लगभग 2.5 सेंटीमीटर) तक बर्फ गिरने का अनुमान है।
शिकागो समेत कई शहरों में उड़ाने प्रभावित
बता दें कि अमेरिका के पूर्वी हिस्से में शनिवार की सुबह 8 इंच (लगभग 20 सेंटीमीटर) तक बर्फबारी देखने को मिली थी। इससे शिकागो समेत इलिनोइस, और विस्कॉन्सिन, इंडियाना और मिशिगन जैसे शहर प्रभावित हुए थे। शिकागो और सेंट लुइस एयरपोर्ट पर कई फ्लाइट्स ने घंटों बाद उड़ान भरी, जिससे यात्रियों को भी काफी परेशानी उठानी पड़ी थी।
45 गाड़ियों की टक्कर
भारी बर्फबारी के कारण शिकागो समेत आसपास के शहरों में सड़कों ने बर्फ की चादर ओढ़ ली थी। इंडियाना स्टेट पुलिस के अनुसार, बर्फबारी के कारण लगभग 45 गाड़ियां आपस में टकरा गईं थीं। हालांकि, इस दौरान किसी के हताहत होने की सूचना नहीं मिली। वहीं, बर्फबारी के कारण कई राष्ट्रीय राजमार्ग 6 घंटे तक बाधित थे।
पुलिस ने की अपील
बर्फीले तूफान की घोषणा के बीच अमेरिकी पुलिस ने लोगों से घर में रहने की अपील की है। मौसम विभाग के अनुसार, सोमवार और मंगलवार के बीच यह तूफान अमेरिका के कुछ हिस्सों में एंट्री करेगा। इस दौरान अमेरिका में 56 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने की उम्मीद है। इस तूफान के लगभग 3 घंटे तक एक्टिव रहने की संभावना है।
