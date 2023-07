US Plane Crash: दक्षिणी कैलिफोर्निया में फिर दुर्घटनाग्रस्त हुआ विमान, छह लोगों की हुई मौत; जांच में जुटी FAA

रिवरसाइड काउंटी अग्निशमन विभाग के अनुसार अधिकारियों को सुबह सवा चार बजे जलता हुआ विमान मिला जिसमें सवार सभी छह लोगों की मौत हो चुकी थी। हालांकि दुर्घटना में मारे गए लोगों की पहचान उजागर नहीं की गई है। इस विमान दुर्घटनाग्रस्त की जांच में राष्ट्रीय परिवहन सुरक्षा बोर्ड और एफएए जुटा हुआ है। संघीय उड्डयन प्रशासन के अनुसार विमान सेसना सी550 बिजनेस जेट था।

दक्षिणी कैलिफोर्निया में फिर दुर्घटनाग्रस्त हुआ विमान (फाइल फोटो)

मुरिएटा, एपी। अमेरिका के दक्षिणी कैलिफोर्निया में शनिवार को एक विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया। जिसमें छह लोगों की मौत हो गई। प्राप्त जानकारी के मुताबिक, विमान कैलिफोर्निया के मुरिएटा शहर में एक हवाई अड्डे के पास दुर्घटनाग्रस्त हुआ। जिसकी वजह से विमान में आग लग गई और छह लोगों की मौत हो गई। संघीय उड्डयन प्रशासन के अनुसार, विमान सेसना सी550 बिजनेस जेट (Cessna C550 business Jet) था, जिसने लास वेगास के हैरी रीड अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे से उड़ान भरी थी। रिवरसाइड काउंटी अग्निशमन विभाग के अनुसार, अधिकारियों को सुबह सवा चार बजे जलता हुआ विमान मिला, जिसमें सवार सभी छह लोगों की मौत हो चुकी थी। हालांकि, दुर्घटना में मारे गए लोगों की पहचान उजागर नहीं की गई है। इस विमान दुर्घटनाग्रस्त की जांच में राष्ट्रीय परिवहन सुरक्षा बोर्ड और एफएए जुटा हुआ है। विमान दुर्घटनाग्रस्त में हुई थी एक की मौत इससे पहले दक्षिणी कैलिफोर्निया में एक विमान उड़ान भरने के कुछ देर बाद ही मंगलवार को दुर्घटनाग्रस्त हो गया था जिसमें एक यात्री की मौत हो गई और तीन अन्य घायल हो गए। अधिकारियों ने बताया था कि एक इंजन वाले सेसना-172 विमान ने मंगलवार को लगभग दो बजकर 45 मिनट पर मुरिएटा में फ्रेंच वैली एयरपोर्ट से उड़ान भरी थी। इस विमान में चार लोग सवार थे। वह उड़ान भरने के कुछ देर बाद ही दुर्घटनाग्रस्त हो गया।

Edited By: Anurag Gupta