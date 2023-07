US Plane Crash: दक्षिणी कैरोलिना में एक इंजन वाला विमान दुर्घटनाग्रस्त, पायलट सहित पांच लोगों की मौत

अधिकारियों ने बताया कि नॉर्थ मायर्टल बीच में एक गोल्फ कोर्स के पास रविवार को हुए भीषण ब्लास्ट में पांच लोगों की मौत हो गई। जिसमें चार यात्री और एक पायलट शामिल था। होरी काउंटी के मुख्य डिप्टी कोरोनर तमारा विलियार्ड के मुताबिक एक व्यक्ति की अस्पताल ले जाने के तत्काल बाद मौत हो गई जबकि अन्य की विमान दुर्घटना में मौत हो गई।

दक्षिणी कैरोलिना के तटीय रिसॉर्ट में विमान दुर्घटनाग्रस्त (फोटो: एपी)

नॉर्थ मर्टल बीच, एपी। अमेरिका के दक्षिणी कैरोलिना के तटीय रिसॉर्ट शहर में एक इंजन वाला विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया। इस हादसे में पांच लोगों की मौत हो गई। अधिकारियों के मुताबिक, यह हादसा वीकेंड में हुआ था। रिपोर्ट के मुताबिक, अधिकारियों ने बताया कि नॉर्थ मायर्टल बीच में एक गोल्फ कोर्स के पास रविवार को हुए भीषण ब्लास्ट में पांच लोगों की मौत हो गई। जिसमें चार यात्री और एक पायलट शामिल था। प्रारंभिक रिपोर्ट में एक व्यक्ति के मारे जाने की पुष्टि की गई थी। हालांकि, बाद में संख्या बढ़कर पांच हो गई। होरी काउंटी के मुख्य डिप्टी कोरोनर तमारा विलियार्ड के मुताबिक, एक व्यक्ति की अस्पताल ले जाने के तत्काल बाद मौत हो गई, जबकि अन्य की विमान दुर्घटना में मौत हो गई। हालांकि, अभी तक पीड़ितों की पहचान नहीं हो पाई है और न ही विमान दुर्घटनाग्रस्त क्यों हुआ? इसके कारणों का पता चला है। कैलिफोर्निया विमान दुर्घटनाग्रस्त वहीं, दक्षिणी कैलिफोर्निया में एक विमान उड़ान भरने के कुछ देर बाद ही मंगलवार को दुर्घटनाग्रस्त हो गया था जिसमें एक यात्री की मौत हो गई और तीन अन्य घायल हो गए। अधिकारियों ने बताया था कि एक इंजन वाले सेसना-172 विमान ने मंगलवार को लगभग दो बजकर 45 मिनट पर मुरिएटा में फ्रेंच वैली एयरपोर्ट से उड़ान भरी थी। इस विमान में चार लोग सवार थे। वह उड़ान भरने के कुछ देर बाद ही दुर्घटनाग्रस्त हो गया।

