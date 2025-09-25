US Gunfiring: अमेरिका के डलास में गोलीबारी, हमलावर सहित तीन की मौत

अधिकारियों ने बताया कि हमलावर की मौत खुद को गोली मारने से हुई। डलास पुलिस विभाग के एक बयान के अनुसार, दो व्यक्ति की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। एक अन्य पीड़ित को गोली लगने से घायल अवस्था में अस्पताल ले जाया गया।

न्यूयॉर्क टाइम्स, डलास। डलास स्थित अमेरिकी आव्रजन एवं सीमा शुल्क प्रवर्तन (आइसीई) कार्यालय में बुधवार को एक बंदूकधारी ने गोलीबारी की, जिसमें दो बंदियों की मौत हो गई और एक अन्य घायल हो गया।

स्थानीय मीडिया के अनुसार, गोलीबारी की खबर मिलने के बाद पुलिस ने उत्तर-पश्चिम डलास स्थित आइसीई केंद्र पर कार्रवाई की। होमलैंड सुरक्षा विभाग की सचिव क्रिस्टी नोएम ने एक्स पर एक पोस्ट में इसकी जानकारी दी है।

नोएम ने कहा कि कई लोग घायल हुए हैं और गोलीबारी करने वाले की मौत खुद को गोली मारने से हुई है। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार, आइसीई के कार्यवाहक निदेशक टॉड लायन्स ने बताया कि हमलावर ने स्नाइपर से हमला किया था। हमलावर ने पास से बरामद एक गोली पर एंटी आइसीई लिखा था।