शिवोन जिलिस कैसे बनीं एलन मस्क की पार्टनर? जिन्हें टेस्ला CEO ने बताया 'आधी भारतीय', 4 बच्चों की हैं मां

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। दुनिया की सबसे अमीर हस्तियों की फेहरिस्त में शुमार एलन मस्क ने हाल ही में अपनी पार्टनर का जिक्र करते हुए कहा कि उनकी पार्टनर आधी भारतीय हैं। मस्क का यह बयान पूरी दुनिया में चर्चा का विषय बन गया है। इसी के साथ उनकी पार्टनर शिवोन जिलिस सूर्खियां बटोर रहीं हैं।

एलन मस्क जेरोधा के को-फाउंडर निखिल कामत के पॉडकास्ट में पहुंचे थे। इस दौरान एलन मस्क ने कहा, "मेरी पार्टनर शिवोन आधी भारतीय हैं। उन्हें गोद लिया गया था, जिसके बाद वो कनाडा में पली-बढ़ीं हैं।" एलन मस्क ने यहां तक कहा कि उनकी एक बेटे के नाम में 'शेखर' शब्द है। उन्होंने यह नाम इंडो-अमेरिकन खगोलशास्त्री सुब्रह्मण्यन चंद्रशेखर से प्रभावित होकर रखा है। मस्क ने कहा, "शिवोन से होने वाले मेरे एक बेटे का नाम में शेखर शब्द है।"

पत्नी शिवोन जिलिस और 4 बच्चों के साथ पीएम मोदी से मिलते एलन मस्क। फाइल फोटो कौन हैं शिवोन जिलिस? एलन मस्क और शिवोन जिलिस के 4 बच्चे हैं। वहीं, शिवोन जिलिस, मस्क की न्यूरोटेक्नोलॉजी कंपनी न्यूरालिंक की एग्जीक्यूटिव हैं और दोनों लंबे समय से रिलेशनशिप में रह रहे हैं। हालांकि, दोनों की अभी तक शादी नहीं हुई है।

येल यूनिवर्सिटी से की पढ़ाई शिवोन जिलिस का जन्म 1986 को कनाडा के ओंटारियो में हुआ था। उनके पास कनाडा और अमेरिका दोनों देशों की नागरिकता है। शिवोन ने येल विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र और दर्शनशास्त्र में पढ़ाई की है। 2008 में स्नातक की डिग्री हासिल करने के बाद उन्होंने IBM से अपने करियर की शुरुआत की।

शिवोन ब्लूमबर्ग एलपी की वेंचर कैपिटल शाखा ब्लूमबर्ग बीटा का हिस्सा बनीं। इस दौरान शिवोन ने कई स्टार्टअप्स में काम किया। उन्होंने मशीन इंटेलिजेंस के निवेश में भी एक्सपर्टाइज हासिल की और संस्थापक सदस्य भी बन गईं। फोर्ब्स की लिस्ट में हुईं शामिल शिवोन, टोरंटो विश्वविद्यालय की क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन लैब की फेलो रह चुकी हैं। इस दौरान उन्होंने डीप टेक और AI के स्टार्टअप्स में सलाहकार की भूमिका निभाई। AI में अभूतपूर्व काम करने के लिए 2015 में फोर्ब्स ने उनका नाम '30 अंडर 30' की लिस्ट में शामिल किया था।

2016 में हुई मस्क से मुलाकात 2016 में शिवोन जिलिस ओपन एआई का हिस्सा बन गईं, जिसके को-फाउंडर एलन मस्क ही हैं। शिवोन ओपन एआई के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में शामिल होने वाली सबसे युवा सदस्य थीं। इसी दौरान शिवोन की मुलाकात एलन मस्क से हुई थी। इसके बाद शिवोन न्यूरालिंक और टेस्ला से भी जुड़ गईं।