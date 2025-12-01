Language
    ऑस्ट्रियन इंफ्लूएंसर की हत्या, Ex ने शव को सूटकेस में भरकर जंगल में फेंका; कबूल किया जुर्म

    By Sakshi Pandey Edited By: Sakshi Pandey
    Updated: Mon, 01 Dec 2025 11:58 AM (IST)

    Stefanie Pieper Death: ऑस्ट्रिया की मशहूर इंफ्लूएंसर स्टेफनी पीपर लापता हो गईं थीं, जिनकी लाश स्लोवेनिया के जंगलों में एक सूटकेस में मिली। पुलिस जांच में सामने आया कि उनके पूर्व प्रेमी ने उनकी हत्या की थी। आरोपी को स्लोवेनिया में एक जलती हुई कार के पास से पकड़ा गया और उसने अपना गुनाह कबूल कर लिया। इस घटना से पूरे यूरोप में सनसनी फैल गई है।  

    ऑस्ट्रिया की मशहूर इंफ्लूएंसर स्टेफनी पीपर की हत्या। फोटो - X

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। ऑस्ट्रिया की एक जानी मानी हस्ती पिछले काफी दिनों से लापता थी। परिजनों की शिकायत पर जब पुलिस ने छानबीन शुरू की, तो उसकी लाश स्लोवेनिया के जंगलों में सूटकेस के अंदर मिली। इस घटना से पूरे यूरोप में सनसनी फैल गई है।

    लाश की पहचान ऑस्ट्रिया की मशहूर इंफ्लूएंसर स्टेफनी पीपर (Stefanie Pieper Death) के रूप में हुई है। 31 वर्षीय स्टेफनी की मौत से उनके फैंस को भी गहरा धक्का लगा है। इस हत्याकांड को स्टेफनी के पूर्व प्रेमी ने अंजाम दिया।

    ऑस्ट्रिया की मशहूर इंफ्लूएंसर स्टेफनी पीपर की हत्या। फोटो - X

    घर से हुई थी लापता

    पुलिस के अनुसार, 23 नवंबर को एक पार्टी से घर लौटने के बाद स्टेफनी अचानक गायब हो गईं थीं। 23 नवंबर की रात स्टेफनी ने अपनी एक दोस्त को मैसेज करते हुए बताया था कि वो सुरक्षित घर पहुंच चुकी हैं। इसके कुछ देर बाद ही स्टेफनी ने दूसरा मैसेज किया कि शायद उनके घर की सीढ़ियों में कोई छिपा है।

    स्टेफनी के पड़ोसियों ने बताया कि देर रात उनके घर से लड़ाई-झगड़े की आवाज आ रही थी। लोगों ने स्टेफनी के पूर्व प्रेमी को भी बिल्डिंग में देखा था। स्टेफनी के परिजन भी लाख कोशिशों के बाद उन तक नहीं पहुंच पा रहे थे।

    ऑस्ट्रिया की मशहूर इंफ्लूएंसर स्टेफनी पीपर की हत्या। फोटो - X

    पूर्व प्रेमी ने कबूला गुनाह

    पुलिस ने जब स्टेफनी के पूर्व प्रेमी की तलाश शुरू की, तो उसे स्लोवानिया में एक जलती हुई कार के पास से पकड़ा गया। पुलिस के अनुसार, कई बार ऑस्ट्रिया से स्लोवानिया जाने के कारण 24 नवंबर को उसकी कार में आग लग गई। यह कार ऑस्ट्रिया और स्लोवानिया की सीमा पर मौजूद एक कैसीनो की पार्किंग में खड़ी थी।

    पुलिस ने जब आरोपी को पकड़कर पूछताछ शुरू की, तो उसने अपना गुनाह कबूल कर लिया। उसने पुलिस को बताया कि स्टीफेन की हत्या करने के बाद उनके शव को सूटकेस में भरकर स्लोवेन फॉरेस्ट में फेंक दिया है। पुलिस ने आरोपी के 2 अन्य संबंधियों को भी हिरासत में लिया है।

