टाइम्स स्क्वॉयर में फिर दिखा भारत का जलवा, मनाया गया साड़ी की परंपरा और भव्यता का जश्न व

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। न्यूयॉर्क के प्रसिद्ध टाइम्स स्क्वॉयर में भारतीय प्रवासी समुदाय और अन्य देशों की महिलाओं ने एक विशेष कार्यक्रम के दौरान साड़ी की खूबसूरती, विरासत, कलात्मकता और समुदाय के माध्यम से महिलाओं के सशक्तिकरण का जश्न मनाया।

इस दौरान रंग-बिरंगी और विभिन्न शैलियों की साडि़यां इस लोकप्रिय स्थल पर छा गईं। 'साड़ी गोज ग्लोबल' कार्यक्रम के दूसरे संस्करण का आयोजन रविवार को न्यूयार्क स्थित परोपकारी संगठन उमा ग्लोबल ने भारतीय वाणिज्य दूतावास के सहयोग से किया।

इन देशों ने लिया हिस्सा

उमा ग्लोबल के अनुसार, इस वर्ष के उत्सव में भारत, बांग्लादेश, ब्रिटेन, वेस्ट इंडीज, मलेशिया, सिंगापुर, श्रीलंका, अमेरिका के कई शहरों और स्थानीय न्यूयार्क निवासियों ने हिस्सा लिया।

'साड़ी की परंपरा हजारों साल पुरानी'

न्यूयॉर्क स्थित भारतीय महावाणिज्य दूतावास में काउंसलर प्रज्ञा सिंह ने साड़ी के गहन सांस्कृतिक इतिहास और विविधता पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि साड़ी दुनिया के सबसे पुराने लगातार पहने जाने वाले परिधानों में से एक है, जिसकी परंपरा हजारों साल पुरानी है। इसकी अनगिनत शैलियां, पहनने के तरीके और कपड़े भारत की असाधारण विविधता और कलात्मक विरासत को प्रतिबिंबित करते हैं।