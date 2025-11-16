'आप तैयार नहीं', US की पहली महिला राष्ट्रपति के सवाल पर मिशेल ओबामा ने ऐसा क्यों कहा?

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। अमेरिका के इतिहास में अभी तक कोई महिला राष्ट्रपति नहीं बनी है। इस साल जहां जापान से लेकर इटली तक महिलाओं को सर्वोच्च पद पर बैठाकर दुनिया में सुर्खियां बटोर रहे हैं वहां अमेरिका अभी भी इस मामले में पीछे है।

ऐसे में एक सवाल उठ रहा है कि क्या अमेरिका एक महिला राष्ट्रपति के लिए तैयार है? यही सवाल पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा की पत्नी मिशेल ओबामा से किया गया तो उन्होंने कहा कि अभी नहीं। मिशेल ओबामा ने क्या कहा? उन्होंने कहा कि देश अभी भी एक महिला राष्ट्रपति के लिए तैयार नहीं है और अमेरिका को अभी बहुत कुछ सीखना बाकी है। ओबामा ने कहा, "जैसा कि हमने पिछले चुनाव में देखा, दुख की बात है कि हम तैयार नहीं हैं। इसलिए मैं कह रही हूं कि चुनाव लड़ने के बारे में मेरी तरफ देखना भी मत, क्योंकि आप सब झूठ बोल रहे हैं। आप एक महिला के लिए तैयार नहीं हैं। बिल्कुल नहीं।"

2024 में कमला हैरिस ने लड़ा था चुनाव मिशेल ने यह टिप्पणी 5 नवंबर को ब्रुकलिन एकेडमी ऑफ म्यूजिक के पॉडकास्ट में बातचीत के दौरान की। उन्होंने बार-बार कहा है कि वह ओवल ऑफिस नहीं जाना चाहतीं। बता दें कि राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रंप ने 2024 के राष्ट्रपति चुनाव में पूर्व उपराष्ट्रपति कमला हैरिस को हराया था।