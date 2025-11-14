Language
    अमेरिकी सांसद ग्रीन एच-1बी वीजा को खत्म करने के लिए लाएंगी बिल, क्या है मकसद?

    By Digital Desk Edited By: Abhishek Pratap Singh
    Updated: Fri, 14 Nov 2025 06:30 PM (IST)

    अमेरिकी सांसद मार्जरी टेलर ग्रीन एच-1बी वीजा कार्यक्रम को पूरी तरह से खत्म करने के लिए एक विधेयक पेश करने जा रही हैं। इस विधेयक का उद्देश्य वीजा कार्यक्रम को समाप्त करना और नागरिकता का मार्ग बंद करना है, जिससे वीजा धारकों को अपने देश वापस लौटने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। ग्रीन का कहना है कि यह कार्यक्रम धोखाधड़ी और दुरुपयोग से भरा है और अमेरिकियों की नौकरियां छीन रहा है।

    अमेरिका की सांसद मार्जरी टेलर ग्रीन। (फाइल फोटो)

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। अमेरिका की सांसद मार्जरी टेलर ग्रीन एच-1बी वीजा कार्यक्रम को पूरी तरह समाप्त करने के लिए बिल लाने जा रही हैं। इस बिल का मकसद न केवल वीजा कार्यक्रम को पूरी तरह खत्म करना है बल्कि इससे मिलने वाली नागरिकता का रास्ता भी बंद करना है।

    वीजा समाप्त होने पर लोगों को वापस घर लौटने के लिए विवश होना पड़ेगा। यह वीजा भारतीय पेशेवरों में खासा लोकप्रिय है। रिपब्लिकन ग्रीन संसद के निचले सदन प्रतिनिधि सभा की सदस्य हैं।

    ट्रंप ने किया बचाव

    वह ऐसे समय यह बिल पेश करने जा रही हैं, जब हाल ही में राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रंप ने एच-1बी वीजा कार्यक्रम का बचाव करते हुए कहा था कि अमेरिका को दुनिया भर से प्रतिभाओं को लाना होगा, क्योंकि हमारे देश में कुछ खास प्रतिभाएं नहीं हैं।

    सांसद ग्रीन ने क्या कहा?

    जॉर्जिया से सांसद ग्रीन ने गुरुवार को एक्स पर पोस्ट किए गए एक वीडियो में कहा, 'मेरे प्रिय अमेरिकी साथियों मैं एक बिल पेश कर रही हूं, जिसमें एच-1बी वीजा कार्यक्रम को पूरी तरह समाप्त करने का प्रस्ताव है। यह कार्यक्रम लंबे समय से धोखाधड़ी और दुरुपयोग से भरा रहा है। दशकों से अमेरिकियों की नौकरियां छीनता रहा है।'

    उन्होंने बताया कि बिल में केवल एक छूट होगी और अमेरिकियों को जीवनरक्षक सेवाएं प्रदान करने वाले डाक्टरों व नर्स जैसे चिकित्सा पेशेवरों के लिए प्रति वर्ष दस हजार वीजा की सीमा होगी।

