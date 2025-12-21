रेल सेवाओं में कटौती, सड़कों पर जाम और अंधेरे में जीने को मजबूर लाखों लोग... सैन फ्रांसिस्को में कल रात क्या हुआ?

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। शनिवार को सैन फ्रांसिस्को में लगभग 30 फीसदी घर अंधेरे में डूब गए। इसकी वजह पैसिफिक गैस एंड इलेक्ट्रिक कंपनी के सब स्टेशन पर लगी आग थी। बिजली गुल होने की इस घटना से सैन फ्रांसिस्को के 130,000 घरों और व्यवसायों की बिजली गुल हो गई। इससे लोगों को काफी असुविधा हुई।

(फोटो: रॉयटर्स) बिजली गुल होने के बाद शहर की दुकानें एक-एक कर बंद होने लगीं। कुछ रेस्टोरेंट ने मोमबत्ती की रोशनी में खाना परोसा। सड़क पर चलने वाले लोगों ने मोबाइल की फ्लैश लाइट का इस्तेमाल किया। वहीं सैन फ्रांसिस्को की सड़कों पर चलने वाली ड्राइवरलेस टैक्सी की सेवा भी प्रभावित हुई।

(फोटो: रॉयटर्स) सब स्टेशन पर लगी आग पैसिफिक गैस एंड इलेक्ट्रिक ने बताया कि 8th एंड मिशन स्ट्रीट पर PG&E सबस्टेशन पर आग लग गई। अग्निशमन अधिकारियों ने दोपहर लगभग 3:15 बजे इसकी जानकारी दी। बिजली गुल होने से उत्तरी सैन फ्रांसिस्को का एक बड़ा हिस्सा अंधेरे में डूब गया। रिचमंड और सनसेट जिले, गोल्डन गेट पार्क के आसपास के इलाके, हाइट-ऐशबरी और डाउनटाउन के कुछ हिस्से बिना बिजली के रहे।

(फोटो: रॉयटर्स) क्रिसमस से कुछ दिन पहले हुई इस घटना ने लोगों को बहुत निराश किया। सैन फ्रांसिस्को बैले ने द नटक्रैकर का एक परफॉर्मेंस रद्द कर दिया। पॉवेल स्ट्रीट और सिविक सेंटर स्टेशन बंद कर दिए और मुनि लाइट-रेल ने भी अपने सेवाओं में कटौती कर दी। गूगल के स्वामित्व वाली Waymo की सैकड़ों सेल्फ-ड्राइविंग गाड़ियां व्यस्त सड़कों के बीच फंसी रह गईं।