    Video: 'हम गिरने वाले हैं', अचानक रुक गई राइड और 100 फीट ऊपर हवा में लटकी दर्जनों पैसेंजर्स की सांसे

    By Digital Desk Edited By: Abhishek Pratap Singh
    Updated: Sun, 19 Oct 2025 01:40 PM (IST)

    नई दिल्ली: नॉर्थ कैरोलिना में एक राइड तकनीकी खराबी के कारण अचानक रुक गई, जिससे कई यात्री हवा में लटक गए। लो-वोल्टेज की समस्या के कारण वर्टिगो राइड में खराबी आई। सुरक्षा सिस्टम ठीक से काम कर रहा था और सभी यात्री सुरक्षित निकाले गए। कंपनी ने माफी मांगी और मुफ्त राइड का प्रस्ताव दिया।

    Hero Image

    नॉर्थ कैरोलिना के मेले में राइड लेने के दौरान हवा लटके यात्री।

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। नॉर्थ कैरोलिना स्टेट फेयर में तकनीकी खराबी की वजह से एक राइड अचानक रुक गई, जिससे दर्जनों पैसेंजर लगभग 100 फीट हवा में लटक गए। पीपल की रिपोर्ट के मुताबिक, लो-वोल्टेज की दिक्कत की वजह से वर्टिगो राइड में खराबी आ गई, जिससे लोग हवा में ही फंस गए।

    राइड का सेफ्टी सिस्टम डिजाइन के अनुसार काम कर रहा था, पैसेंजर की सेफ्टी पक्की करने के लिए लो-वोल्टेज फॉल्ट के कारण यह अपने आप रुक गया। स्टाफ और इमरजेंसी क्रू के दखल के बाद सभी पैसेंजर को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया।

    'सुरक्षित निकाले गए सभी यात्री'

    नॉर्थ कैरोलिना डिपार्टमेंट ऑफ लेबर के कम्युनिकेशंस डायरेक्टर ने आगे कहा, "राइड कंट्रोल होकर रुकी, जिससे सभी यात्रियों को सुरक्षित और समय पर निकाला जा सका। किसी को कोई खतरा नहीं था।" वॉ ने कहा कि सावधानी ठीक वैसे ही बरती गई जैसा सोचा गया था।

    घटना के वीडियो में परेशान पैसेंजर राइड के पीक पर फंसे हुए दिख रहे थे, जहां से मेले का नजारा दिख रहा था। राइडर हन्नाह नोरिस ने अपना डरावना अनुभव शेयर किया। उन्होंने माना कि उन्हें लगा कि वे गिर जाएंगे और वो अपने बेटे की सुरक्षा की प्रार्थना कर रहे थे।

    राइड में फंसे यात्रियों ने क्या कहा?

    यात्रियों का कहना था, "हमारे दिमाग में सिर्फ एक ही बात आ रही थी कि हम गिरने वाले हैं। हम बस प्रार्थना कर रहे थे। हमने और बच्चों ने बस प्रार्थना करना शुरू कर दिया।" इस घटना से पहले राइड का पूरा निरीक्षण किया गया था। 16 अक्टूबर को 100 राइड्स की जांच की गई थी।

    वर्टिगो की ऑपरेटिंग कंपनी ने परेशानी के लिए माफी मांगी और प्रभावित राइडर्स को अट्रैक्शन के सेफ्टी क्लियरेंस मिलने और दोबारा खुलने पर फ्री राइड देने का ऑफर दिया। इससे पहले जुलाई की शुरुआत में सऊदी अरब के ताइफ में एक अम्यूजमेंट पार्क में एक राइड में खराबी आने और उसके दो टुकड़े हो जाने से कम से कम 23 लोग घायल हो गए थे।

