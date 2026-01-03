Language
    ऑपरेशन वेनेजुएला और मादुरो की गिरफ्तारी पर अमेरिकी संसद में घमासान, ट्रंप के कदम पर रिपब्लिकन-डेमोक्रेट आमने-सामने

    By Jeet Kumar Edited By: Jeet Kumar
    Updated: Sat, 03 Jan 2026 11:00 PM (IST)

    ऑपरेशन वेनेजुएला और मादुरो की गिरफ्तारी पर अमेरिकी संसद में घमासान (फोटो- सोशल मीडिया)

    आईएएनएस, वाशिंगटन। वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो की गिरफ्तारी के लिए की गई अमेरिकी सैन्य कार्रवाई पर अमेरिका में ही तीखा राजनीतिक विवाद खड़ा कर दिया है। कैपिटल हिल पर डेमोक्रेट और रिपब्लिकन इस मुद्दे पर आमने-सामने आ गए हैं। जहां रिपब्लिकन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के फैसले का खुलकर समर्थन कर रहे हैं, वहीं डेमोक्रेट्स ने इसे असंवैधानिक बताते हुए अमेरिका को एक नए संघर्ष में झोंकने का खतरा बताया है।

    डेमोक्रेट नेताओं का आरोप है कि इस सैन्य अभियान में कांग्रेस को नजरअंदाज किया गया। हाउस इंटेलिजेंस कमेटी के वरिष्ठ डेमोक्रेट सदस्य जिम हाइम्स ने कहा कि किसी भी सैन्य बल प्रयोग के लिए कांग्रेस की अनुमति जरूरी थी। उनका दावा है कि संबंधित संसदीय समितियों को कार्रवाई के बाद ही सूचना दी गई।

    न्यू जर्सी के सीनेटर एंडी किम ने प्रशासन पर सांसदों को गुमराह करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि यह कार्रवाई न तो मजबूत विदेश नीति को दर्शाती है और न ही अमेरिका की वैश्विक साख के लिए ठीक है। वहीं, एरिजोना के सीनेटर रुबेन गैलेगो ने इसे “अवैध युद्ध'' करार देते हुए कहा कि वेनेजुएला में युद्ध शुरू करना गलत है।

    इसके विपरीत, रिपब्लिकन नेताओं ने कार्रवाई को जायज ठहराया। सीनेट इंटेलिजेंस कमेटी के अध्यक्ष टाम काटन ने कहा कि गोपनीयता आवश्यक थी, ताकि अभियान लीक न हो। उन्होंने मादुरो की गिरफ्तारी की तुलना अमेरिका में अपराधियों की गिरफ्तारी से की।

    हाउस फॉरेन अफेयर्स कमेटी के अध्यक्ष ब्रायन मास्ट और सीनेटर लिंडसे ग्राहम ने इसे ट्रंप प्रशासन की बड़ी जीत बताते हुए कहा कि इससे अमेरिका और क्षेत्र की सुरक्षा मजबूत होगी।