Red Planet Day: 28 नवंबर को क्यों मनाया जाता है रेड प्लैनट डे? मंगल ग्रह से जुड़ा है इतिहास

हर साल 28 नवंबर को रेड प्लैनेट डे मनाया जाता है, जो 1964 में नासा द्वारा मैरिनर 4 के प्रक्षेपण की याद दिलाता है। इस मिशन ने मंगल ग्रह की पहली क्लोज-अप तस्वीरें भेजीं और भविष्य के अन्वेषणों की नींव रखी। मंगल को लाल ग्रह आयरन ऑक्साइड के कारण कहा जाता है, जो इसकी मिट्टी पर जमा है। मंगल का एक दिन 24.6 घंटे का होता है, और एक साल 687 दिनों का होता है।
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। 28 नवंबर को हर साल रेड प्लैनेट डे मनाया जाता है। इस खास दिन का इतिहास मंगल ग्रह की अंतरिक्ष यात्रा से जुड़ा हुआ है। इसी तारीख को साल 1964 को NASA ने मैरिनर 4 स्पेसक्राफ्ट लॉन्च किया था। यह मंगल ग्रह के पास सफलतापूर्वक फ्लाईबाई करने वाला पहला मिशन था।
इस मिशन के बाद नासा के स्पेसक्राफ्ट ने मंगल ग्रह की पहली क्लोज-अप तस्वीरें भेजी थी। जिससे पता चला कि इस ग्रह की जमीन कैसी है। इसी मिशन के बाद से भविष्य में मंगल ग्रह पर होने वाले सभी एक्सप्लोरेशन की नींव रखी गई।
28 नवंबर को मनाया जाता है लाल ग्रह दिवस
रेड प्लैनेट डे हर साल 28 नवंबर को मनाया जाता है। ला ग्रह दिवस नासा के अंतरिक्ष यान मेरिनर-4 के प्रक्षेपण को याद करने के लिए मनाया जाता है। इस दिन का मुख्य उद्देश्य लोगों में मंगल के प्रति जागरूकता बढ़ाना ह। यह दिन बताता है कि मेरिनर-4 मिशन मंगल के अध्ययन की एक अहम शुरुआत थी।
मंगल को क्यों कहा जाता है लाल ग्रह
मंगल ग्रह को रेड प्लैनेट या लाल ग्रह कहा जाता है। वैज्ञानिक बताते हैं कि मंगल को अपना खास लाल रंग आयरन ऑक्साइड से मिलता है। एक तरीके से यह जंग है, जो इसकी मिट्टी और धूल पर जम जाता है। बता दें कि आयरन से भरपूर पार्टिकल्स एटमॉस्फियर के साथ मिलकर ग्रह को उसका जाना-माना लाल रंग देते हैं।
इसी अनोखे रूप के कारण पुराने रोमनों ने इसका नाम अपने युद्ध के देवता के नाम पर रखा था। मिस्र के लोग इस ग्रह को हर डेशर या लाल वाला कहते थे।
पृथ्वी के आकार का लगभग आधा
उल्लेखनीय है कि मंगल सूरज से चौथा ग्रह है और यह पृथ्वी के आकार का करीब आधा है। इसका रेडियस 3,390 किमी है। हालांकि, यह पृथ्वी के सबसे करीबी पड़ोसी ग्रहों में से एक है। इसका क्षेत्र ठंडा, सूखा और पथरीला है। यहां का तापमान 20 डिग्री सेल्सियस से लेकर -153 डिग्री सेल्सियस तक होता है।
मंगल से जुड़ी कुछ रोचक बातें
मंगल पर एक दिन, जिसे सामान्यतः सोल कहते हैं वह 24.6 घंटे का होता है। यह धरती के एक दिन से थोड़ा ज्यादा है। हालांकि, मंगल का एक साल धरती के 687 दिनों का होता है क्योंकि यह ग्रह सूरज से ज़्यादा दूर है।
