Hong Kong Fire: आठ टावरों में थे 4600 लोग, मृतकों की संख्या 94 हुई... 77 साल में सबसे भीषण अग्निकांड की बड़ी बातें

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। हांगकांग के ताई पो इलाके में स्थित वांग फुक कोर्ट में लगी भीषण आग में कम से कम 94 लोगों की मौत हो गई। वांग फुक कोर्ट आवासीय कॉम्प्लेक्स में पिछले तीन दिनों से आग का तांडव देखने को मिल रहा है। आग पर लगभग काबू पा लिया गया है और शुक्रवार को संभवतः सर्च और रेस्क्यू मिशन पूरो हा जाएगा।

दरअसल, हांगकांग के फायर अधिकारियों ने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि शुक्रवार को एक बड़े अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स में लगी लगभग 80 सालों की सबसे भयानक आग के बाद वे सर्च और रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा कर लेंगे, जिसमें कम से कम 94 लोग मारे गए और दर्जनों लोग अभी भी लापता हैं।

7 टावर आग की चपेट में बता दें कि हांगकांग के उत्तरी जिले ताई पो में वांग फुक कोर्ट हाउसिंग कॉम्प्लेक्स में आठ 32-मंजिला टावरों में से सात आग की चपेट में आ गए। इस आठ टावरों वाले कॉम्पलेक्स में 4,600 से ज्यादा लोग रहते हैं, बुधवार दोपहर को जब आग लगी और तेजी से फैली, तो यह बांस के मचान और हरे जाल से ढकी हुई थी।

पुलिस ने कहा कि उन्होंने खिड़कियों को ब्लॉक करने वाले ज्वलनशील फोम बोर्ड सहित असुरक्षित चीजों का इस्तेमाल करने के लिए हत्या के शक में तीन कंस्ट्रक्शन कंपनी के अधिकारियों को गिरफ्तार किया है। फायरफाइटर्स ने कहा कि वे शुक्रवार सुबह तक अभी भी सुलग रहे कॉम्प्लेक्स में सर्च और रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा करने की उम्मीद कर रहे थे।

तीन लोग गिरफ्तार पुलिस ने प्रेस्टीज कंस्ट्रक्शन के दो डायरेक्टर और एक इंजीनियरिंग कंसल्टेंट को गिरफ्तार किया है। यह फर्म एक साल से ज्यादा समय से बिल्डिंग्स का मेंटेनेंस कर रही थी। पुलिस सुपरिटेंडेंट एलीन चुंग ने गुरुवार को कहा कि हमें लगता है कि कंपनी की जिम्मेदार पार्टियों ने बहुत बड़ी लापरवाही की, जिसके कारण यह हादसा हुआ।

279 लोग लापता डिप्टी फायर सर्विसेज डायरेक्टर डेरेक चैन ने शुक्रवार सुबह रिपोर्टर्स को बताया कि हम सातों बिल्डिंग्स की सभी यूनिट्स में घुसने की कोशिश करेंगे, ताकि कोई और कैजुअल्टी न हो। गुरुवार सुबह तक 279 लोग मिसिंग लिस्ट में थे, लेकिन यह आंकड़ा 24 घंटे से ज्यादा समय से अपडेट नहीं हुआ है। उन्होंने बताया कि फायर डिपार्टमेंट को मदद के लिए की गई 25 कॉल्स का अभी तक कोई हल नहीं निकला है।

1948 के बाद सबसे भयानक आग। ज्यादातर पीड़ित कॉम्प्लेक्स के दो टावरों में मिले, जबकि फायरफाइटर्स को कई बिल्डिंगों में जिंदा लोग मिले। हॉस्पिटल अथॉरिटी ने कहा कि शुक्रवार सुबह मरने वालों की संख्या बढ़कर 94 हो गई। यह 1948 के बाद हांगकांग की सबसे भयानक आग है, जब एक वेयरहाउस में लगी आग में 176 लोगों की मौत हो गई थी।