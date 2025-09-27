राहुल गांधी ने अमेरिका में भी उठाया वोट चोरी का मुद्दा, कांग्रेस ने बताया यात्रा का प्लान
कांग्रेस नेता राहुल गांधी दक्षिण अमेरिका के दौरे पर हैं जहाँ वे विभिन्न देशों के राजनीतिक और व्यावसायिक नेताओं से मुलाकात करेंगे। प्रवक्ता पवन खेड़ा ने बताया कि राहुल गांधी चार देशों की यात्रा करेंगे। इससे पहले राहुल गांधी ने अमेरिका का दौरा किया था जहाँ उन्होंने चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर सवाल उठाए थे।
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। कांग्रेस नेता राहुल गांधी इस वक्त दक्षिण अमेरिका के दौरे पर हैं। यहां वे 4 देशों में जाकर राजनीतिक नेताओं, यूनिवर्सिटी के छात्रों और बिजनेस जगत के लोगों से मिलेंगे। कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने इस संबंध में जानकारी दी।
पवन खेड़ा ने अपने एक्स अकाउंट पर लिखा, 'लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी दक्षिण अमेरिका की यात्रा पर हैं। वे चार देशों में राजनीतिक नेताओं, विश्वविद्यालय के छात्रों और व्यापार जगत के लोगों से मिलेंगे।'
ओवरसीज कांग्रेसियों ने किया स्वागत
राहुल गांधी इसके पहले अप्रैल में अमेरिका गए थे। उसके बाद से ये उनकी विदेश यात्रा की नई शुरुआत है। बोस्टन लॉगन इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर पहुंचते ही राहुल गांधी का इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के सदस्यों ने स्वागत किया। इस दौरान ओवरसीज कांग्रेस के चीफ सैम पित्रोदा भी वहां मौजूद रहे।
बोस्टन में भी राहुल गांधी ने चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर सवाल उठाया। उन्होंने प्रवासी भारतीयों को संबोधित करते हुए कहा कि भारत का चुनाव आयोग कॉम्प्रमाइज हो चुका है। उन्होंने महाराष्ट्र चुनाव का उदाहरण दिया और कहा कि इलेक्शन सिस्टम में कुछ बुनियादी खामियां हैं।
राहुल ने कहा, 'महाराष्ट्र में जितने लोग हैं, उनसे ज्यादा लोगों ने वोट दिया और यह सच है। चुनाव आयोग ने शाम 5:30 बजे हमें एक आंकड़ा दिया और दो घंटे बाद 7:30 बजे 65 लाख लोगों ने वोट दे दिया, जो असंभव है।' भाजपा ने इसे लेकर राहुल की आलोचना की है और उन पर राष्ट्रीय संस्थाओं का अपमान करने का आरोप लगाया है।
(न्यूज एजेंसी एएनआई के इनपुट के साथ)
यह भी पढ़ें- उत्तराखंड में युवाओं के आंदोलन को राहुल गांधी ने दिया समर्थन, पेपर लीक को वोट चोरी से जोड़ा
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।