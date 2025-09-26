उत्तराखंड में युवाओं के आंदोलन को राहुल गांधी ने दिया समर्थन, पेपर लीक को वोट चोरी से जोड़ा
लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी ने उत्तराखंड में भर्ती परीक्षाओं में पेपर लीक के खिलाफ युवाओं के आंदोलन का समर्थन किया। उन्होंने राज्य और केंद्र में सत्तारूढ़ भाजपा पर हमला करते हुए कहा कि भाजपा का दूसरा नाम पेपर चोर है। राहुल गांधी ने युवाओं की लड़ाई में साथ देने का संदेश दिया और बेरोजगारी को वोट चोरी से जोड़ा।
जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली। लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी ने उत्तराखंड में भर्ती परीक्षाओं में पेपर लीक से लेकर देरी के खिलाफ युवाओं के मुखर हो रहे आंदोलन में उनके साथ खड़ा होने का ऐलान करते हुए राज्य तथा केंद्र में सत्तारूढ़ भाजपा पर तीखा हमला करते हुए कहा कि वोट चोर के बाद भाजपा का दूसरा नाम पेपर चोर है।
कांग्रेस नेता ने वोट चोरी के खिलाफ अपने अभियान की तर्ज पर पेपर लीक के खिलाफ युवाओं की लड़ाई का हिस्सा बनने का साफ संदेश देते हुए कहा कि बेरोजगारी सीधे तौर पर वोट चोरी से जुड़ी है।
सोशल मीडिया पर शेयर किया वीडियो
सरकारी नौकरियों की भर्ती संबंधी पेपर लीक होने के खिलाफ सड़क पर आंदोलन कर रहे छात्रों का एक वीडियो एक्स पोस्ट पर साझा करते हुए राहुल गांधी ने कहा आज 'भाजपा का दूसरा नाम है पेपर चोर। देशभर में बार-बार होने वाले पेपर लीक ने करोड़ों मेहनती युवाओं की जिंदगी और सपनों को तबाह कर दिया है।'
उन्होंने कहा, 'उत्तराखंड का यूकेएसएसएससी पेपर लीक इसका ताजा उदाहरण है। लाखों युवाओं ने दिन-रात मेहनत की लेकिन भाजपा ने चोरी से उनकी पूरी मेहनत पर पानी फेर दिया। हम लगातार मांग कर रहे हैं कि पेपर लीक रोकने के लिए मजबूत और पारदर्शी सिस्टम बनाया जाए। लेकिन मोदी सरकार इस पर आंखें मूंदकर बैठी है।'
राहुल ने कहा युवा सड़कों पर हैं और नारा दे रहे हैं 'पेपर चोर, गद्दी छोड़।' राहुल गांधी ने उत्तराखंड के युवाओं का समर्थन करते हुए कहा कि यह सिर्फ युवाओं की नौकरी की लड़ाई नहीं है, यह न्याय और लोकतंत्र की लड़ाई है। मैं हर छात्र और युवा के साथ इस न्याय की लड़ाई में मजबूती से खड़ा हूं।
