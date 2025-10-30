अमेरिका में शटडाउन की वजह से रेडियो फ्री एशिया का ऑपरेशन बंद, फंड नहीं मिलने की वजह से लिया फैसला

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। रेडियो फ्री एशिया ने बुधवार को कहा कि वह वित्तीय अनिश्चितता के बीच अपने संपादकीय ऑपरेशन को बंद कर रहा है क्योंकि अमेरिकी संघीय सरकार का शटडाउन को एक महीने हो चुके हैं। अमेरिकी सरकार की ओर से वित्त पोषित इस प्रसारणकर्ता ने कहा कि वह बंद और अपने नए वित्तीय वर्ष के लिए फंड हासिल करने में देरी के कारण शुक्रवार को न्यूज कंटेट का प्रोडक्शन बंद कर देगा। 'कुछ नए कदम उठा रहे हैं...' आरएफए के सीईओ बे फैंग ने कहा, "अपने सीमित संसाधनों को संरक्षित करने और लगातार फंड उपलब्ध होने पर संचालन फिर से शुरू करने की संभावना को बनाए रखने के प्रयास में आरएफए अपने पहले से ही कम हुए दायरे को जिम्मेदारी से कम करने के लिए कुछ नए कदम उठा रहा है।"

उन्होंने आगे कहा कि लगभग 30 वर्षों में यह पहली बार है जब रेडियो फ्री एशिया इस तरह के कदम उठा रहा है। फैंग ने कहा कि रेडियो फ्री एशिया अपने विदेशी ब्यूरो भी बंद कर देगा, औपचारिक रूप से छुट्टी पर गए कर्मचारियों की छंटनी करेगा और उन कर्मचारियों को सेपरेशन भत्ता देगा।

इस साल की शुरूआत में रोक दी फंडिंग इस साल की शुरुआत में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रंप की ओर से रेडियो फ्री एशिया और उसके सहयोगी प्रसारकों वॉयस ऑफ अमेरिका और रेडियो फ्री यूरोप के लिए फंडिंग बंद करने की घोषणा के बाद सैकड़ों आरएफए कर्मचारियों को अवैतनिक अवकाश पर भेज दिया गया था।