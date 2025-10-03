Language
    पुतिन की अमेरिका को चेतावनी, यूक्रेन को मिसाइल देने के बाद भी नहीं बदलेंगे हालात

    By Digital Desk Edited By: Shubham Kumar Tiwari
    Updated: Fri, 03 Oct 2025 07:48 AM (IST)

    रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने अमेरिका को चेतावनी दी है कि अगर वह यूक्रेन को टॉमहॉक मिसाइलें देता है तो इससे रूस-अमेरिका संबंधों को बड़ा नुकसान हो सकता है। पुतिन ने कहा कि टॉमहॉक मिसाइलें देना वाशिंगटन के साथ एक बड़े तनाव को जन्म देगा। उन्होंने यह भी कहा कि अमेरिकी सैन्य कर्मियों की प्रत्यक्ष भागीदारी के बिना टॉमहॉक का इस्तेमाल असंभव है।

    पुतिन ने अमेरिका को दी चेतावनी (फाइल फोटो)

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने अमेरिका को चेतावनी दी है कि अगर वह यूक्रेन को टॉमहॉक मिसाइलें देता है तो इससे रूस-अमेरिका संबंधों को बड़ा नुकसान हो सकता है। पुतिन ने कहा कि अगर अमेरिका द्वारा यूक्रेन को लंबी दूरी वाली मिसाइलें दी जाती हैं तो इससे मॉस्को और वॉशिंगटन के रिश्तों को बड़ा नुकसान होगा। हालांकि, पुतिन ने यह भी स्पष्ट कर दिया कि इससे युद्ध के हालात नहीं बदलेंगे, क्योंकि रूसी सेना धीरे-धीरे आगे बढ़ रही है।

    दरअसल, अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने रविवार को कहा कि यूक्रेन ने टॉमहॉक मिसाइल की मांग की थी, जिस पर वाशिंगटन विचार कर रहा है। संयुक्त राज्य अमेरिका के इस फैसले को लेकर व्लादिमीर पुतिन ने गुरुवार को कहा कि यूक्रेन को टॉमहॉक मिसाइलें देना वाशिंगटन के साथ एक बड़े तनाव को जन्म देगा।

    टॉमहॉक की आपूर्ति का क्या मतलब ?

    जब रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने से पूछा गया कि टॉमहॉक की आपूर्ति का क्या मतलब होगा? इस पर पुतिन ने कहा यह खतरनाक होगा क्योंकि क्रूज मिसाइलें शक्तिशाली हैं और खतरा पैदा करती हैं। पुतिन ने काला सागर के सोची रिसॉर्ट में स्थित वल्दाई डिस्कशन क्लब में कहा, "अमेरिकी सैन्य कर्मियों की प्रत्यक्ष भागीदारी के बिना टॉमहॉक का इस्तेमाल असंभव है। इसका मतलब रूस और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच संबंधों सहित तनाव का एक बिल्कुल नया, गुणात्मक रूप से नया चरण होगा।"

    पुतिन ने कहा कि टॉमहॉक्स रूस को नुकसान पहुँचा सकते हैं, लेकिन वह उन्हें आसानी से मार गिराएगा और अपनी वायु रक्षा प्रणाली को बेहतर बनाएगा।

    अमेरिका देगा खुफिया जानकारी

    दो अमेरिकी अधिकारियों ने बुधवार को रॉयटर्स को बताया कि संयुक्त राज्य अमेरिका यूक्रेन को रूस में लंबी दूरी के ऊर्जा बुनियादी ढांचे के लक्ष्यों के बारे में खुफिया जानकारी देगा। क्योंकि वह इस बात पर विचार कर रहा था कि क्या कीव में मिसाइलें भेजी जाएं जिनका इस तरह के हमलों में इस्तेमाल किया जा सके।

