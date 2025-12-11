'अहम पार्टनर को खो दिया...', ट्रंप पर भड़कीं विपक्षी सांसद; दिखाई मोदी-पुतिन की ये तस्वीर

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने हाल में ही भारत की यात्रा की थी। पुतिन की ये दो दिवसीय भारत की यात्रा वैश्विक स्तर पर काफी चर्चा में रही। इस दौरान पीएम मोदी और राष्ट्रपति पुतिन ने कार में एक साथ यात्रा की और एक काल सेल्फी भी ली।

इस सेल्फी को लेकर अमेरिकी प्रतिनिधि सिडनी कामलागर-डोव ने कहा कि ये महज एक तस्वीर नहीं है, बल्कि यह हजारों शब्द कहती कहानी है। उन्होंने एक कार्यक्रम के दौरान कहा कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रंप की दवाब डालने वाली नीतियों की एक कीमत होती है।

अमेरिकी प्रतिनिधि ने ट्रंप को दिखाया आईना अमेरिकी प्रतिनिधि सिडनी कामलागर-डोव ने यह भी कहा कि भारत को लेकर ट्रंप की नीतियों को सिर्फ हमारी नाक काटने के लिए हमारी बेइज्जती करना कहा जा सकता है। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी और राष्ट्रपति पुतिन की ये सेल्फी पोस्ट हजारों शब्द कहती है।

उन्होंने कहा कि हमें इस सरकार की से ओर भारत- अमेरिका साझेदारी को हुए नुकसान को कम करने और अमेरिका की तरक्की, सुरक्षा और ग्लोबल लीडरशीप को लिए जरूरी सहयोग के लिए बहुत काम करने की आवश्यकता है। ट्रेड बैरियर पर भी जताई चिंता इसी कार्यक्रम के दौरान US प्रतिनिधि प्रमिला जयपाल ने ट्रेड बैरियर और इमिग्रेशन पॉलिसी पर चिंता जताई, जो इंडिया-US इकोनॉमिक और पीपल-टू-पीपल रिश्तों पर असर डाल रही हैं। बता दें कि जयपाल ने दोनों देशों पर असर डाल रही मौजूदा टैरिफ चुनौतियों की ओर इशारा किया और बिजनेस और कंज्यूमर पर इसके नतीजों पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि हम भी टैरिफ को लेकर चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। उन्होंने दावा किया कि अमेरिका की ओर से लगाए गए टैरिफ भारतीय अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचा रहे हैं।